El alcalde de San Martín de Porres, Hernan Sifuentes, dio a conocer que el distrito ostenta una deuda de S/530 millones correspondiente a pagos de AFP no realizados a trabajadores del municipio desde 1990.

Asimismo, sostuvo que la municipalidad ya se ha acogido al beneficio de reprogramación de pago (Repro AFP). “Nosotros encontramos una municipalidad con S/537 millones en deudas. También, hay un tema importante tanto las dos gestiones anteriores no se acogieron a un beneficio (reprogramación de pago) para poder resolver hasta cierto punto las deudas que tenían por ONP, Essalud y AFP”, añadió en entrevista con el programa de “Tenemos que Hablar” de El Comercio.

“Pagando en 10 años un promedio de S/75 millones de soles puedes sanear la deuda que tienes con ellos en un promedio de 300% más. Es decir, tu pagas S/75 millones y la deuda se te extingue en S/210 millones , por obviamente acogerte a este beneficio pagando mensual casi 680 mil soles”, precisó Sifuentes.

El burgomaestre detalló que el origen de la cuantiosa deuda tiene que ver con no haber pagado los importes de AFP a los trabajadores de la Municipalidad de San Martín de Porres desde la década del 90′. Asimismo, precisó que viene elaborando una estrategia para poder reducir los S/300 restantes.

“A diferencia de las gestiones anteriores que no se acogieron tanto a la Repro 1, ni Repro 2, nosotros nos hemos acogido a la Repro 3, a pesar de todos los problemas financieros que tenemos”, subrayó.

Por otra parte, se refirió al pago de los impuestos en el distrito y recalcó que un 55% de vecinos no los paga. “San Martín de Porres, si bien es cierto, es un distrito que ha ido creciendo y disminuyendo la morosidad, todavía no es un distrito que se recauda mucho y donde el vecino exige muchos servicios. El promedio es un 55% que no paga, es preocupante”.

En cuanto a la seguridad en el distrito resaltó que el promedio de delitos en general bajó un 12% a 14% y que se potenciará la central de video vigilancia para que se puedan adaptar más cámaras. “Este año vamos a adquirir 80 cámaras de seguridad y 12 camionetas de serenazgo para un mejor y mayor patrullaje”, finalizó.