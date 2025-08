La Dirección General de Medicamentos, Insumo y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud (Minsa) emitió una nueva alerta sanitaria de un producto y ha ordenado el retiro de uno de sus lotes del mercado.

De acuerdo con el comunicado de Digemid, se trata de la crema facial Argan Oil Día y Noche de la marca BACC del fabricante Jiedong Xuemei Cosmetic CO., LTD de China. La entidad realizó un control de calidad y descubrió que el lote 202210X no pasó los estándares mínimos considerando los resultados críticos.

⚠️❗️𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓𝐀 #DIGEMID 𝐍° 𝟖𝟑-𝟐𝟎𝟐𝟓: retiro del mercado de un lote de un producto observado por resultado crítico de control de calidad.#cosmeticos

𝗙𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲: Dirección General de #Medicamentos, Insumos y Drogas. @Minsa_Peru https://t.co/wgm4g5Be4B pic.twitter.com/9Tsm0K73YV — BVCENADIM (@CENADIM) August 4, 2025

“La Digemid como una de sus acciones de control y vigilancia sanitaria, toma muestras de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que se comercializan en el país a fin de verificar su calidad a través del control análitico. Como resultado de estas acciones se ha identificado que un lote del producto cuyo resultado del control ha sido considerado crítico”, indicó.

Como resultado de estas acciones, Digemid dispuso el retiro y destrucción de todas las unidades pertenecientes al lote observado.

“Existiendo la posibilidad de que algún producto del lote observado permanezca aún en el mercado nacional, se realiza el presente comunicación a fin de evitar su uso y salvaguardar la salud de la población”, agregó Digemid.

Indecopi se pronuncia

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió alerta de consumo sobre la crema facial que será retirada del mercado.

La advertencia publicada tiene el objetivo de proteger a la ciudadanía de un producto cosmético que no cumplió con los estándares mínimos de calidad. Indecopi informó que, ante los hallazgos técnicos, se dispuso la inmediata salida del lote afectado del circuito comercial.

La alerta incluye la identificación del producto, el número de lote, el detalle del defecto y una recomendación clara a los consumidores: suspender su uso y no adquirirlo en ningún punto de venta, formal o informal.

La institución también instó a todos los ciudadanos y establecimientos a evitar su distribución, comercialización o aplicación. La recomendación se extiende a farmacias, tiendas de cosméticos y centros estéticos que pudieran tener el lote en inventario.