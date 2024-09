¿Cómo tomó Confiep la intención del Gobierno de cambiar al directorio de Petro – Perú a inicios de esta semana?

A inicio de la semana, la alerta de un posible cambio era tan grande que muchos de los gremios, incluido Confiep, nos apresuramos a enviar unos comunicados. Y, personalmente, a la Presidenta de la República, mostrando la preocupación de esto. Petro - Perú es una empresa muy grande y lo que pase con ella tendrá implicancias para el país. Hemos visto en el pasado que cuando el Estado es accionista, algo que es de todos realmente no es de nadie. Necesitamos tener reglas claras. Para poder cumplir con los clientes, con los proveedores y los trabajadores.

¿Estamos en esa línea ahora?

Este gobierno fue quien ha nombrado un directorio técnico e independiente. Y lo ha hecho porque ha visto este pozo negro. Y en eso estábamos con el ministro anterior, con el señor Vera. Un funcionario de Petroperú que, aparentemente, pretende que el Estado capitalice a Petroperú. Pero lo que le falta a Petro – Perú es gobernanza. Nunca se hubiera hecho esta refinería si es que Petro – Perú hubiera tenido gobernanza. Felizmente el Gobierno ha reaccionado favorablemtene y estamos esperando el Decreto de Urgencia que permita la reestructuración de la empresa.

Tras los rumores sobre un cambio del directorio, el ministro Mucho recalcó que el directorio se mantendrá. Luego, el premier anuncia la posibilidad de que pueda haber cambios. ¿Preocupan estos dobles mensajes?

Mire, el el accionista puede remover a los miembros del directorio. Puede pedirle al directorio en pleno que renuncie. Lo que sucede es que este directorio ha venido contactando a proveedores, a los acreedores, ha venido haciendo una propuesta de reestructuración para la empresa que parece razonable. Además ha tenido el tino de decir ‘esto es una cosa demasiado grande como para que la administración sola pueda tomar acciones’.

"Se necesita apoyo de un PMO. Hay que recordar que ya nuestros vecinos colombianos pasaron por eso con Ecopetrol"

Aún así, ¿considera usted que aún existe el riesgo de colocar un miembro del directorio que no sea idóneo?

Yo veo que el gobierno está reaccionando favorablemente. Inclusive, hemos escuchado al ministro de Energía y Minas hablar de ello. Dijo que han escuchado al sector privado. Es un gobierno que promete escuchar y actuar consistentemente a ello. Pero tenemos que ver el DU.

También es cierto que hoy tenemos al ministro Mucho y, mañana, otro ministro con otra visión.

Totalmente. Por eso es importante esa reestructuración. Tiene que ser predecible, tiene que haber compromisos. Y lo que queremos es que no tengamos que recurrir nunca más a papá Gobierno. Todo dinero que se ponga en Petro-Perú debe tener un plan de repago. ¿Cómo voy a recuperar esto? Esto ha traído la discusión sobre si las empresas deben ser públicas o privadas. Yo personalmente creo que las empresas deben ser de capital privado. Sin embargo, entiendo que el gobierno tiene un compromiso de mantenerla. Yo no conozco los detalles de esta compañía, pero no me sorprendería que hoy tenga patrimonio negativo. Eso lo conoceremos después de que entre el PMO.

¿Hace falta un pronunciamiento de la presidenta sobre este tema?

Si yo estuviera en sus zapatos, saldría a dar la tranquilidad sobre Petro-Perú. Un pronunciamiento del jefe de estado siempre genera mucho más confianza que lo dicho por los ministros. Si yo fuera ella, sí lo haría y seguramente lo hará una vez publicado el Decreto de Urgencia.

¿Qué opinión le merece el papel del Ministro de Economía en este en esta discusión? Él ha garantizado que el presupuesto público no se va a tocar para cosas de Petroperú. ¿Es creíble ello?

Yo tengo mucho respeto por el ministro Arista. Es un técnico y ha alertado también la situación en la que está. No es fácil. Tenemos ese déficit fiscal hoy día que ya nos viene acompañando más de lo que debe. Parte de eso han sido todos los aportes o préstamos que se le ha hecho a Petroperú.

"El Gobierno lo que debería estar haciendo hoy día es furiosamente promoviendo la inversión privada"

¿El problema de un déficit fiscal desbordado no ameritaba reevaluar la continuidad del ministro Arista en el MEF?

Él tiene una doble responsabilidad que es el crecimiento y el déficit. Y la parte del déficit es la que sí depende enteramente de él. No quisiera estar en sus zapatos, pero sí creo que para hacer tortillas hay que romper huevos. Si tenemos que pasar por un tiempo malo, lo importante es que la mira y el objetivo siguiente esté en recuperar este déficit. Es algo que le falta al Gobierno en general. El ministro de Economía no maneja toda las situaciones del país.

¿Cómo ha tomado Confiep el cambio de ministros que se dio esta semana? Se optó por cambiar algunos ministros y mantener otros que estaban muy cuestionados.

Mire, la decisión de un cambio de ministros es prerrogativa del jefe de estado. Difícilmente podemos criticar eso. Lo que ha sorprendido es que hace poco en un viaje a China, donde participó el sector privado, veíamos un trabajo conjunto muy bueno entre la jefa de estado y el canciller. Creo que el excanciller [Javier González-Olaechea] tuvo un rol importante fijando posiciones del Perú y sí me sorprendió su salida.

Desde El Comercio hemos informado sobre el revés en la postura del Gobierno sobre la situación de Venezuela. ¿Qué perdemos como país?

Siempre preocupa los cambios radicales como estos. Hemos pasado de liderar en Latinoamérica una posición antifraude y antigolpista a decir que el tema lo debe resolver los venezolanos. Otra vez estos cambios de discurso no evidencian que el Perú tenga una política de Estado, sino parece que son las posiciones de los ministros. Eso no está bien.

Los ministros de Salud e Interior, cuestionados por su labor frente a situaciones críticas en ambos sectores, se han mantenido en su cargo. ¿Debieron cambiarse?

Quizá sí. Nos hace parecer que hubieran cuotas en el gabinete. No me consta, pero en carteras que han tenido éxito han sido renovadas y otras que, al contrario, no han logrado mejoras se mantiene [a los ministros]. Nuevamente, esto es prerrogativa de la presidenta.

A puertas de realizarse APEC, ¿qué mensajes son los que deberían estarse destacando desde el Ejecutivo?

La responsabilidad es aún mayor. Cuando nosotros encabezamos el. El Perú encabeza el APEC del año no es una reunión. Esta es la tercera vez que el Perú recibe a los líderes de las economías. Entonces, tenemos esta responsabilidad para mostrar nuestra mejor cara. Seguridad jurídica es fundamental para atraer las inversiones de este lado.