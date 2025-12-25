Alfredo Thorne: “Lo principal de un presupuesto es la transparencia fiscal, y [la ministra Miralles] no está implementándola”

Alfredo Thorne, extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), conversó con este Diario sobre la convocatoria del Acuerdo Fiscal realizada por la ministra Denisse Miralles, a la que decidió no asistir por considerar que el espacio no iba a permitir aterrizar propuestas concretas para que la situación fiscal mejore.

- Es la primera vez que se ha convocado una reunión de este tipo. ¿Usted considera que es una medida positiva en el contexto en el que se está generando una seria amenaza contra la sostenibilidad fiscal?

Creo que sí es interesante plantear una ruta hacia la sostenibilidad fiscal. El problema es que la ministra hoy día tiene los instrumentos en sus manos como para hacer parte de ese ajuste, y la ministra no está dando las señales que nosotros, los economistas, quisiéramos ver en aras de llegar hacia esa estabilidad fiscal. Entonces, invitar a una reunión multitudinaria en Palacio de Gobierno, a la cual se invitó a los exministros, pero también a mucha otra gente, es una reunión de la que no va a salir nada bueno, ¿no?

- ¿Cree que hay un problema también en la convocatoria?

No. El problema es que diluyes la capacidad que tienen los invitados para hacer comentarios o hacer recomendaciones de cómo llegar a esa sostenibilidad fiscal.

- Para usted, ¿dónde debería poner el foco en este momento la ministra Miralles si realmente queremos hablar de mejorar la situación fiscal del país?

Le doy tres ejemplos. Ha aprobado un presupuesto en el que prácticamente le da aumento de sueldo a todo el mundo. Ella debería hacer un ajuste y revertir esos aumentos de sueldo que no tienen ninguna meritocracia, ninguna justificación, y algunos de ellos, obviamente, [se han dado] al Congreso, que tiene miles de personas. Segundo: hay tres leyes, una de las cuales ya ha pasado, que implicaría un aumento del déficit de más o menos 0,9% del PBI. Una abarca bonos para los servidores públicos, otra es sobre los sueldos de los profesores -a los que se les ha dado una pensión de S/.3.300), y la tercera es otra bonificación a otros trabajadores.

Ella tendría que dar una señal de que va a recurrir al TC y va a hacer justicia de lo que dice la Constitución en el artículo 79, respecto a la iniciativa de gasto, que corresponde al Poder Ejecutivo.

Y la tercera es que tendría que transparentar las cifras. Estamos gastando US$3.500 millones en no sé cuántos aviones -no tengo nada en contra de ellos-, y ese gasto no está registrado en el Presupuesto, sino en la Ley de Endeudamiento. Eso no es correcto. Hicieron lo mismo con Petro-Perú en el 2024, cuando tampoco registraron la ayuda con transferencia. Me parece que lo principal de un presupuesto es la transparencia fiscal, y ella [la ministra Miralles] no está implementando esa transparencia fiscal.

- ¿Hay una incongruencia, a su parecer, respecto a la convocatoria de un Acuerdo Fiscal y las acciones que usted describe?

Me parece que ella está buscando el impacto mediático por encima del impacto sustancial , que es lo que los economistas queremos ver. Por eso no he ido a la reunión.

- ¿No cree que funciona como un espacio para debate o conversación? ¿Considera que solo es por conseguir una foto?

¿Cómo logramos que el grupo de los exministros le puedan dar algunas recomendaciones a la ministra dentro de un grupo de, no sé, 40, 50, 100 personas?

- ¿Han tenido algún otro espacio de conversación, ya sea convocado públicamente o en privado, con la ministra para abordar estos temas?

Nunca.

- ¿Es la primera vez que se les ha convocado?

Hemos tenido experiencias con otros ministros. Por ejemplo, cuando Waldo Mendoza fue ministro, convocaba a los exministros por Zoom. Éramos dos a tres personas y dábamos nuestros comentarios. Con otros ministros, lo mismo. Yo también cuando fui ministro, convocaba al Consejo Fiscal y convocaba a una serie de personas. Ella [previamente] ni siquiera había recibido al Consejo Fiscal.

- ¿En las últimas gestiones del MEF, con los exministros del gobierno de Boluarte, tampoco tenían este tipo de espacios?

Ninguno. Y otra cosa que habría que decir con plena justicia es que la razón por la cual estamos llegando a la meta fiscal este año, no tiene nada que ver con ninguna política que la ministra haya implementado , ni que el ministro anterior haya implementado. Tiene que ver con que tenemos los precios de nuestras materias primas en los niveles más altos desde 1945.

- Algo que no es permanente, además.

Entonces, atribuirse eso como una política de gobierno es un poco excesivo. Cuando hemos tenido ese nivel de precios de las materias primas, la economía ha crecido al 5%-6%. Cuando yo fui ministro, el precio del cobre estaba en el piso, como US$2-US$3 la libra.

- ¿Qué se debería revertir en cuanto a normas que han generado gasto excesivo?

Creo que la consecuencia de haber pasado el presupuesto que ella ha pasado, con este sesgo hacia mayores salarios, es de que se está recortando el gasto de inversión. En El Comercio han sacado una nota [sobre el tema], es algo que nosotros hemos venido diciendo hace mucho tiempo. Ese desbalance o esa falta de priorización del gasto tiene un efecto sobre la economía a largo plazo. Todos sabemos que el multiplicador [de crecimiento] del gasto corriente es 0,5 y el de la inversión es 1,5. Entonces, la ministra, al no corregir eso, lo único que está haciendo es que sea muchísimo menos efectiva la política fiscal en términos del crecimiento económico.

- En el panorama en el que nos encontramos, ¿usted ve alguna posibilidad o tiene alguna esperanza de que la trayectoria fiscal se pueda recuperar en el corto plazo? ¿Estamos todavía muy lejos de eso?

Lo que creo, y lo digo con toda sinceridad, es que los candidatos presidenciales deberían levantar la voz, porque lo que la ministra está haciendo es que le está transfiriendo el problema al siguiente gobierno, y el siguiente gobierno va a tener que hacer un ajuste fiscal, sin lugar a dudas. O va a tener que subir los impuestos, o va a tener que recortar el gasto. Cuando fui ministro, recorté el gasto y me saltaron todos encima. Pero como ministro uno tiene que hacer lo que le toca hacer. Los puestos no están para vanagloriarse y decir ‘soy ministro’, sino para tomar las medidas que se tienen que tomar en el momento que se tienen que tomar. Y ella no lo está haciendo. Tiene un Congreso complicado, pero también tiene un presidente que ha sido titular del Congreso y podría sentarse a negociar con las distintas facciones. Eso es lo que ella debería estar haciendo hoy.

- Pero los candidatos parecen poco o nada preocupados por estos temas.

Bueno, van a heredar una situación muy complicada. Tampoco es correcto que la ministra pida facultades y, por ejemplo, quiera cambiar el código tributario, o quiera cambiar la política de Asociaciones Público-Privadas. Ella no está elegida para implementar un programa de gobierno de cinco años. El de ella es un gobierno de transición, y el objetivo es entregarle en las mejores condiciones posibles las finanzas públicas al siguiente presidente.

- Dentro de todo, está siendo un año bueno para la economía, aunque, sin duda, podría ser mucho mejor. ¿Cuáles son sus perspectivas para el 2026, considerando este panorama un poco más complicado a nivel fiscal?

La parte de crecimiento mal no está. Este año vamos a crecer 3,2% y el siguiente año, 3%. Mal no está, pero lo que tenemos que pensar es cómo podría estar mejor. Y la respuesta es que sí, porque tenemos los precios de los minerales en los puntos más altos y tenemos una relativa tranquilidad política frente a unas elecciones muy complicadas. Eso abre la puerta como para que el crecimiento no sea 3% el siguiente año, sino de repente 4% o 5%, y no se está alcanzando eso.