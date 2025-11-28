Gleeds, la consultora global en el sector de la construcción se ha asociado con Thomas Telford Limited, editora de los Contratos NEC, para convertirse en el Socio de Entrega oficial de los servicios de capacitación aprobados por NEC en Latinoamérica.

En su rol de Socio de Entrega, Gleeds colaborará con NEC Training para brindar servicios de capacitación, cursos de acreditación y consultoría a las organizaciones que buscan adoptar e integrar el uso de la gama de contratos NEC (New Engineering Contract). Este nombramiento representa un hito más en los esfuerzos por facilitar un uso más extendido de los contratos NEC en Latinoamérica.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Nos complace anunciar a Gleeds como nuestro Socio de Entrega oficial para la capacitación en contratos NEC en Latinoamérica. Su amplia experiencia en el apoyo a la adopción de contratos NEC en Perú, junto con su compromiso con la transferencia de conocimientos y el desarrollo de capacidades, lo convierte en el socio ideal para ayudar a las organizaciones de toda la región a integrar prácticas de contratación colaborativa”, señaló. Rekha Thawrani, OBE, directora Global de Contratos NEC.

MÁS INFORMACIÓN: Anta Sport Products estudia lanzar una oferta para comprar Puma

Los Contratos NEC ofrecen un enfoque alternativo para la gestión de contratos basado en la colaboración, la gestión proactiva de riesgos y la confianza mutua, alentando a todas las partes a trabajar juntas para lograr objetivos comunes del proyecto. “Esta alianza desempeñará un papel fundamental en la ampliación del acceso a la capacitación en contratos NEC en toda Latinoamérica”, agregó Thawrani.

Para la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), esta herramienta ha permitido entregar mejores obras en plazos más cortos y reducir la paralización de proyectos, un problema histórico recurrente en el país.

“Este nombramiento refleja nuestro compromiso de fomentar una mayor colaboración y eficiencia en el sector de la construcción de Perú. Nos enorgullece asociarnos con Thomas Telford Limited para ayudar a las organizaciones a aprovechar los beneficios que los contratos NEC pueden aportar a la entrega y la ejecución de los proyectos”, afirmó Mike Penny, director de Infraestructura para América de Gleeds.