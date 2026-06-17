Resumen

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El interés de Paolo Guerrero nace a raíz de que el Grupo Coril, quien posee el 69% de la deuda total de Alianza Lima, estaría buscando desprenderse de estas acreencias y traspasarlas a otro grupo empresarial a cambio de una importante transferencia monetaria. (Foto: GEC)
El interés de Paolo Guerrero nace a raíz de que el Grupo Coril, quien posee el 69% de la deuda total de Alianza Lima, estaría buscando desprenderse de estas acreencias y traspasarlas a otro grupo empresarial a cambio de una importante transferencia monetaria. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

De acuerdo con información del diario Gestión, Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, busca adquirir el 100% de las acreencias del club actualmente vinculadas a Grupo Coril, en una operación que podría ubicarse entre los US$8 millones y US$10 millones.

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