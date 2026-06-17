De acuerdo con información del diario Gestión, Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, busca adquirir el 100% de las acreencias del club actualmente vinculadas a Grupo Coril, en una operación que podría ubicarse entre los US$8 millones y US$10 millones.

La iniciativa sería financiada con patrimonio propio y ya inició los primeros contactos para evaluar la viabilidad de la transacción.

El interés de Paolo Guerrero nace a raíz de que el Grupo Coril, quien posee el 69% de la deuda total de Alianza Lima, estaría buscando desprenderse de estas acreencias y traspasarlas a otro grupo empresarial a cambio de una importante transferencia monetaria.

El delantero peruano expresó su deseo de mejorar la infraestructura del club blanquiazul, así como poder ayudar al crecimiento de la institución y el futbol peruano.

“Actualmente estamos muy interesados en adquirir las acreencias del club. Me encantaría ser una que pueda ayudar al club y al fútbol peruano en general. Me causa preocupación que el club más importante del país no tenga un centro de entrenamiento, no tenga una estructura, no tenga un plan de trabajo, de desarrollo, de trabajo para las divisiones menores”, sostuvo en entrevista con Gestión.

“Me vengo preparando hace muchos años para el post fútbol. Esta situación precipita algunas decisiones, pero el Grupo Coril está vendiendo ahora y quizás mañana sea tarde. Veo todo tipo de planes de negocios, veo una oportunidad de adquirir las acreencias de Alianza Lima, pero lo que más me motiva es aportar mi grano de arena para que el fútbol peruano salga adelante”, agregó Guerrero.