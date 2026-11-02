La compañía suma 19 marcas a su portafolio, entre transferidas y licenciadas para su comercialización exclusiva, en diferentes países de la región; fortaleciendo su presencia en la categoría de untables. Foto: EC.
La compañía suma 19 marcas a su portafolio, entre transferidas y licenciadas para su comercialización exclusiva, en diferentes países de la región; fortaleciendo su presencia en la categoría de untables. Foto: EC.
Por Redacción EC

Alicorp informó, a través de un Hecho de Importancia, el cierre de la transacción para adquirir el negocio de Flora Food Group en alrededor de 30 territorios en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. El alcance específico varía según cada país y los acuerdos aplicables y el precio global de la operación ascenderá a un valor de empresa de más de US$150 millones.

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