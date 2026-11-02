Alicorp informó, a través de un Hecho de Importancia, el cierre de la transacción para adquirir el negocio de Flora Food Group en alrededor de 30 territorios en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. El alcance específico varía según cada país y los acuerdos aplicables y el precio global de la operación ascenderá a un valor de empresa de más de US$150 millones.

De este modo la compañía suma 19 marcas a su portafolio, entre transferidas y licenciadas para su comercialización exclusiva, en diferentes países de la región; fortaleciendo su presencia en la categoría de untables.

Con este movimiento, la compañía fortalece su presencia en la categoría de untables. Entre las marcas que forman parte del acuerdo se encuentran Rama en Colombia; Bonella y Dorina en Ecuador; La Perfecta en Panamá; así como la comercialización exclusiva de Country Crock, entre otras marcas, en Centroamérica y el Caribe. En Perú, el portafolio incluye marcas reconocidas como Dorina y La Danesa.

La operación también contempla la integración de los equipos responsables de las marcas y de la planta, cuyo conocimiento será clave para esta nueva etapa. Así como una planta ubicada en Cali que tendrá un papel relevante en la operación para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá.

La transición ha sido diseñada para mantener la operación y evitar cambios abruptos. Durante esta primera etapa, Alicorp trabajará junto con Flora Food Group mediante acuerdos transitorios de servicios, suministro y licenciamiento, con el acompañamiento de equipos comerciales y de soporte técnico.

Además, la compañía mantendrá los estándares de calidad de las marcas, complementándolos con una mirada de innovación alineada a las necesidades de cada país.