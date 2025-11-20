Fiorella Gil Mena
Fiorella Gil Mena

Alicorp con un pie en el negocio de los ‘snacks’: Este es el mercado al que entrará y sus principales competidores, ¿se aviva la guerra?
Alicorp con un pie en el negocio de los ‘snacks’: Este es el mercado al que entrará y sus principales competidores, ¿se aviva la guerra?

Alicorp con un pie en el negocio de los ‘snacks’: Este es el mercado al que entrará y sus principales competidores, ¿se aviva la guerra?

La posible compra del 60% de Inka Crops y Procesadora Tropical marcaría el ingreso de Alicorp a uno de los mercados más dinámicos —y hoy más disputados— del consumo masivo: los snacks. Con este movimiento, la compañía sumaría a su portafolio marcas como Inka Chips e Inka Con, productos con presencia en más de 25 mercados y con un posicionamiento creciente en la categoría de snacks naturales. Pero, además, entraría a competir en un segmento que atraviesa un reacomodo sin precedentes.

