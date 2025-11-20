Alicorp con un pie en el negocio de los ‘snacks’: Este es el mercado al que entrará y sus principales competidores, ¿se aviva la guerra?

Según cifras de Euromonitor Internacional, el mercado de ‘snacks’ en el Perú movió US$1.586 millones en el 2023 y este año se espera que alcance una facturación de US$1.703 millones. Mientras que Worldpanel by Numerator refiere que la categoría de ‘snacks’ alcanza una penetración del 96,1% en los hogares urbanos.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Esto quiere decir que prácticamente todos los hogares compran algún tipo de papas fritas, plátanos, semillas, tortillas, palitos de maíz o chicharrones embolsados. El crecimiento es transversal a todos los estratos, con mayor avance en hogares pequeños y en los canales de bodegas y ‘discounters’, que han sumado más de un millón de hogares adicionales en un año.

Además, según refiere la consultora, el consumo de estos productos se ha atomizado, ya que hoy existe una mayor competencia. Mientras que en el 2022 solo cuatro marcas concentraban el 90% del mercado, hoy en 11 marcas son las que componen el 90% del consumo, lo que evidencia una categoría más fragmentada, con nuevos jugadores, menor lealtad y un espacio creciente para propuestas alternativas.

“Los eventos sociales y reuniones en casa también han impulsado el consumo, que se mantiene como un hábito transversal y frecuente”, se lee en el estudio de Worldpanel by Numerator.

Mientras que en temas de valor, en el 2024, Euromonitor estimó en una informe de Día1 que el mercado peruano movió US $1.586 millones en el 2023 y que ese año alcanzaría US $1.703 millones, reforzando su atractivo para las empresas de consumo masivo.

Las papas nativas, cultivadas por agricultores peruanos, se transforman en Inka Chips. (Foto: Inkachips)

Desde NielsenIQ, Romina Lucanera, Customer Suces Manager, explicó meses atrás a Día1 que los ‘snacks’ impulsan confiterías por distribución y rotación. Pese a que en el 2024 estuvo muy impactada por la tragedia en la planta de uno de los principales fabricantes de snacks, que generó un quiebre de stock pero que ya este año volvió a producir y por la subida de precios del cacao, que incidía en los derivados de chocolates, que este año también tiene una recuperación. “Este 2025, confiterías viene creciendo casi al 7%, pero viene de una base de comparación baja”, explicó al Suplemento de negocios de El Comercio.

Una jugada que cambia el tablero

El eventual ingreso de Alicorp podría ser uno de los movimientos más relevantes en el mercado de ‘snacks’ de la última década. El segmento está en crecimiento, más abierto a nuevos jugadores y con un competidor histórico que estuvo reducido temporalmente pero que, hacia mediados del año pasado volvió al ruedo.

Al sumar la capacidad productiva y la cadena de abastecimiento de Inka Crops y Procesadora Tropical- que juega un rol importante en la cadena de valor para abastecer a la compañía de ‘snacks’-, Alicorp no solo entraría a competir en una nueva categoría para el buque insignia del Grupo Romero, también lo haría con gran ventaja, al ser Inka Crops una empresa con marcas ya conocidas en el mercado peruano y con presencia en más de 20 países.

¿Quiénes son su competencia?

1. Piqueos Snacks y Cheese Trix (PepsiCo): Un jugador relevante e histórico en la categoría. PepsiCo Alimentos tenía una presencia muy potente en el mercado de snacks. De acuerdo a una entrevista con este Diario, Piqueo Snax contaba con una cobertura del 77% a nivel nacional y Cheese Tris, con el 86%. Pese al cierre de su planta, que ocurrió el año pasado debido a un lamentable accidente en su planta de Santa Anita y que generó una caída de hasta 15% según Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), sigue siendo el jugador más fuerte.

2. Tiyapuy (Grupo Aje): Una de las marcas con mejor desempeño reciente. Con crecimientos de doble dígito y un portafolio basado en insumos andinos, ha ganado presencia en autoservicios (más del 5% del mercado en ese canal) y ‘discounters’, pero sobre todo en el mercado internacional. Su propuesta de valor saludable y de origen ha logrado captar al consumidor que busca alternativas al snack tradicional.

El eventual ingreso de Alicorp podría ser uno de los movimientos más relevantes en el mercado de ‘snacks’ de la última década.

3. Ricas (Aje): Según Patricio Jaramillo, vicepresidente comercial del canal no tradicional y gerente general de alimentos y ‘Home Care’ del grupo, es una marca con mucha tradición en el mercado peruano. “Tenemos una expectativa de crecimiento muy amplia sobre la base de la producción que hemos expandido en nuestra planta en Huaraz. Ahí hemos innovado en snacks salados con nachos y chifles. También, hemos lanzado una producción de papas al vacío con Rica, que hoy está entrando al canal moderno”, explicó el ejecutivo.

4. Artika (Articheese): Un jugador que recientemente ingresó al mercado pero con una marca bien posicionada en helados. Su ingreso con ‘Articheese’ —’snacks’ horneados y picantes— apunta a capturar consumidores jóvenes y digitales, principalmente en Lima y por delivery.

5. Marcas propias e importadas: La fragmentación del mercado ha sumado ofertas de menor escala, incluidas marcas propias o marcas blancas de supermercados, propuestas artesanales y opciones informales. Este grupo también le resta lealtad al consumidor y obliga a competir en precio y diferenciación.

6. Inca Corps (Inka Chips): La marca de origen cusqueño que hoy forma parte del acuerdo de compra de Alicorp ya es un competidor importante en la categoría. La expansión internacional es un pilar de su estrategia. La marca ya está presente en más de 20 países, desde Canadá hasta Australia, pasando por mercados complejos como Israel, Singapur, Corea del Sur y Japón.