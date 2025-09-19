Alicorp: ¿cuál es la estrategia que le ahorra a los emprendedores hasta dos horas al hacer compras?

Insuma es una plataforma de la empresa Alicorp, que orienta a los emprendedores del sector Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías). El 2024 consiguió el premio Creatividad Empresarial en la categoría Servicio al Cliente – Sector Privado por su contribución innovadora que tiene un impacto especial en la eficiencia de los negocios. En esta nueva edición del galardón, El Comercio conversó con Juan Martin Barrera, director de Nuevos Negocios en Alicorp, para conocer más de la iniciativa que ha llegado a 23 de las 24 regiones del Perú.

Insuma forma parte del programa Aliados de tu Desarrollo. ¿Cómo surgió esta plataforma y qué buscaban resolver?

Nació como una plataforma integral para acompañar a emprendedores del sector Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías). A través de ella, buscamos responder a la necesidad de digitalizar y optimizar la cadena de suministro para estos pequeños negocios a los cuales les brindamos: capacitaciones, acceso a financiamiento, y mejora en la gestión de sus negocios.

El proyecto es la continuación de nuestra iniciativa Crecemos Juntos (2020), que implementamos durante pandemia para ayudar a los emprendimientos en su reactivación económica.

¿Qué tan importante se ha vuelto Insuma dentro del negocio B2B de Alicorp?

Al cierre del primer semestre, Insuma representa alrededor del 10% de nuestro negocio B2B en Alicorp. Hemos alcanzado una facturación aproximada de más de S/ 156 millones, con el objetivo de que supere el 30% en los próximos años

¿Cómo impacta en la productividad del rubro gastronómico?

El principal impacto es notable en la gestión diaria de los negocios. Un emprendedor realiza varias tareas a la par de tener la preocupación de mantener abastecido su local. Debe ser publicista, administrador, vendedor y más, por ejemplo.

De todas estas labores, observamos que invierte más de 10 horas semanales realizando compras, recepción y atención a proveedores. Con la plataforma de compra, permitimos que los emprendedores reduzcan en un 25% el tiempo que dedican a la compra de insumos, según un estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) a clientes de Insuma. Este estudio también nos demostró que el 73% de los clientes de Insuma mejoraron sus ventas y el 87% de los negocios consultados considera que su gestión de compras mejoró.

¿Cuántas marcas y productos incluye el catálogo de Insuma?

Hoy el catálogo de Insuma incluye más de 800 productos y alrededor de 30 categorías. Además de las marcas propias de Alicorp, contamos con más de 60 aliados comerciales para contar con una oferta diversa de bebidas, lácteos, aderezos, proteínas, frutas, verduras, auxiliares de limpieza, etc.

Han crecido rápido en cobertura, ¿cómo ha sido el proceso de expansión?

Insuma inició sus operaciones en Lima el 2021, aunque desde un inicio pensamos en su escalamiento gradual. En 2022 exploramos el mercado de Cusco. Luego, en 2023 ciudades como Piura, Trujillo y Arequipa. Durante el 2024 desplegamos la plataforma en 23 de las 24 regiones, por lo que hoy podemos decir que ya estamos en casi todo el país (excluyendo Loreto).

¿Qué viene ahora en términos de productos y servicios?

Nuestra propuesta de valor es ofrecer variedad y un mix que permita a los negocios estar abastecidos, y al ser dinámicos siempre estamos evaluando posibles nuevas categorías y alianzas con otras empresas.

En cuanto a servicios, de momento brindamos soluciones integrales, a través de herramientas digitales para la gestión de cobros, pagos y préstamos, así como capacitaciones en finanzas, marketing y gestión de negocios a través de la plataforma “Crecemos Juntos”.

¿Cuántos clientes han conseguido en el tiempo que funciona Insuma?

Durante el 2023 alcanzamos los 8.000 clientes, el gran salto lo dimos el 2024 al pasar de 8.000 a 20.000 a cierre de año, dado que nos expandimos a nivel nacional. Hoy contamos con más de 24.000 clientes, creciendo 20% en comparación al 2024. La mayoría de los usuarios compran en promedio de 4 a 5 veces al mes, pero también hay un grupo que realiza compras con mayor frecuencia, ya que Insuma les permite autogestionarse las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Digitalizar a pequeños emprendedores nunca es fácil. ¿Cuál fue el mayor reto?

Nosotros buscamos ir más allá de la implementación de tecnología; es decir, si bien la digitalización permite optimizar procesos y eficiencias en la cadena de suministro, queremos empoderar a las personas y generar valor compartido.

Muchos de nuestros clientes aún están en un proceso de digitalización, por lo cual hemos simplificado las herramientas y hacer más amigable la inserción a este mundo; sumando una apuesta por tener una presencial omnicanal.

¿Cómo han logrado que Insuma contribuya también a la formalización de pequeños negocios?

De diversas maneras, por ejemplo, contribuye al ordenamiento del abastecimiento, al centralizar las compras en una plataforma digital, se genera el historial de compras que facilita el proceso de la contabilidad de una pyme. A través de las herramientas de gestión, como “Crecemos juntos”, la plataforma permite a los emprendedores gestionar sus negocios de manera más organizada capacitándolos en temas relacionados a la gestión de una pyme: capacitaciones sobre finanzas, registros de ingresos, marketing digital, cómo inscribir tu negocio/marca, etc.

¿Qué significó ganar el premio Creatividad Empresarial para ustedes?

Ganar el premio Creatividad Empresarial representa un reconocimiento al trabajo continuo que realizamos desde Alicorp, para seguir impulsando la economía de los pequeños negocios en el país. Creemos que reconoce que la plataforma no solo es una solución comercial, sino también una herramienta que está cambiando la forma de operar de miles de emprendedores, ayudándolos a ser más competitivos y sostenibles.