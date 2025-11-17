Alicorp dio un paso estratégico para expandir su portafolio de alimentos. La compañía informó —a través de un Hecho de Importancia enviado al mercado— que suscribió un contrato para la potencial adquisición del 60% de las acciones de las empresas Inka Crops y Procesadora Tropical, ambas peruanas y con presencia internacional. El cierre de la operación todavía depende del cumplimiento de condiciones contractuales y de las aprobaciones regulatorias correspondientes.

De concretarse, esta sería una de las movidas más relevantes de Alicorp en los últimos años, ya que le permitiría incorporar formalmente la categoría de ‘snacks’ a su línea de negocios de Alimentos, donde ya participa con marcas de alta recordación en el mercado local. La empresa ha venido reforzando su estrategia en productos de consumo masivo, por lo que ingresar a un segmento en crecimiento como el de snacks naturales y procesados representa una expansión natural.

Inka Crops, fundada en el Perú hace más de 25 años, es una empresa líder en la categoría de ‘snacks’ a base de insumos andinos y otros productos naturales. Su portafolio incluye marcas reconocidas como Inka Chips e Inka Corn, que hoy se comercializan no solo en el país sino también en más de 25 mercados, entre ellos Estados Unidos, Ecuador y Chile.

Por su parte, Procesadora Tropical es la compañía encargada de proveer las materias primas para la producción de Inka Crops, sosteniendo una cadena de abastecimiento sólida y estrecha relación con productores agrícolas locales. La integración de ambas empresas representa un ecosistema completo que podría fortalecer la presencia de Alicorp en la categoría desde la producción hasta la comercialización.

De avanzar la operación, Alicorp sumaría una empresa peruana con crecimiento sostenido, fuerte proyección exportadora y una marca con posicionamiento creciente en el mercado global de snacks saludables, consolidando así su estrategia de diversificación y ampliación de portafolio.