Alicorp avanza en su estrategia de crecimiento inorgánico en la región andina con la firma de acuerdos para la potencial adquisición del negocio de cuidado del hogar de Unilever en Colombia y Ecuador, una operación que le permitiría fortalecer su portafolio en una de las categorías de mayor recurrencia dentro del consumo masivo.

La compañía informó al mercado, a través de un Hecho de Importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), que sus subsidiarias en ambos países suscribieron contratos de compraventa para adquirir el 100% de los activos del negocio de home care de Unilever Andina Colombia LTDA y Unilever Andina Ecuador S.A.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

En Colombia, la transacción fue firmada por Alicorp Colombia S.A.S., mientras que en Ecuador el acuerdo fue suscrito por Alicorp Ecuador S.A. Si bien se trata de operaciones independientes, ambas responden a una misma estrategia de expansión regional y consolidación de la presencia de la empresa en mercados clave.

Alicorp

De concretarse, la operación implicará la transferencia total de los activos vinculados al negocio de cuidado del hogar de Unilever en ambos países, ampliando la escala y el alcance de Alicorp en esta categoría estratégica.

No obstante, el cierre de las transacciones está sujeto al cumplimiento de condiciones precedentes habituales, entre ellas la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes. En Colombia, la operación deberá ser evaluada por la Superintendencia de Industria y Comercio, mientras que en Ecuador requerirá la aprobación de la Superintendencia de Competencia Económica.

Alicorp no precisó los montos involucrados ni los plazos estimados para el cierre de las operaciones, e indicó que la transferencia de los activos se realizará una vez cumplidas todas las condiciones pactadas.

Con este movimiento, la compañía peruana refuerza su posicionamiento en la región andina y profundiza su apuesta por el crecimiento a través de adquisiciones, incorporando activos de una de las principales empresas globales del sector de consumo masivo.