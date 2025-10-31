Alicorp informó que durante el tercer trimestre del 2025, las las ventas consolidadas de la compañía alcanzaron los S/3.123 millones, es decir 14% superior al resultado registrado al tercer trimestre de 2024.

Asimismo, la utilidad bruta ajustada fue de S/798 millones, 6% mayor que el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento fue principalmente liderado por el buen desempeño del negocio de Vitapro, así como los buenos resultados del negocio Alicorp Soluciones tras la adquisición de Refinería del Espino. En términos de Ebitda ajustado, este alcanzó los S/467 millones, reflejando un crecimiento de 8% respecto al trimestre comparado.

Resultados trimestrales por negocio

Alicorp indicó que el negocio de Consumo Masivo Perú alcanzó una utilidad bruta ajustada de S/395 millones, 2% más en comparación al tercer trimestre de 2024. Estas cifras reflejan la contribución de Refinería del Espino, así como el crecimiento de categorías clave como detergentes y salsas demostrando la relevancia y preferencia de sus consumidores.

Entre las marcas con mayor crecimiento destacan AlaCena y Don Vittorio. El Ebitda ajustado fue de S/207 millones, 6% menos que en el mismo periodo del año anterior como resultado de las inversiones realizadas mediante iniciativas en comunicación y modelo de llegada al mercado.

En cuanto al Negocio Internacional, la utilidad bruta ajustada registró S/53 millones, 47% menos en comparación al tercer trimestre del 2024. Por su lado, la utilidad bruta por tonelada creció 3% en Ecuador y 11% en Otras Geografías. Como resultado, el Ebitda ajustado fue de S/10 millones.

El negocio B2B (Alicorp Soluciones) alcanzó una utilidad bruta ajustada de S/188 millones lo que representa un aumento de 24% comparado al mismo periodo del año anterior debido, principalmente, a la incorporación de Refinería del Espino.

Adicionalmente, Alicorp ha venido implementando una serie de iniciativas en su portafolio para continuar desarrollando los segmentos a los que se dirige. En términos de Ebitda ajustado este registró S/124 millones, 26% superior al tercer trimestre de 2024.

Finalmente, el negocio de Vitapro (alimento balanceado para la acuicultura) registró una utilidad bruta ajustada de S/162 millones, lo que representa un crecimiento de 45% respecto al tercer trimestre del 2024. El Ebitda ajustado fue de S/127 millones, 64% mayor que el mismo periodo del año anterior.