Alicorp informó que durante el segundo trimestre del 2026, periodo en el que mantuvo una evolución positiva de sus principales indicadores operativos y financieros, las ventas consolidadas alcanzaron los S/3.155 millones, lo que representó un incremento de 10,2% frente al mismo periodo del año anterior, impulsado principalmente por el buen desempeño de sus negocios en Perú, el aporte de adquisiciones recientes en el segmento internacional y una demanda que sigue siendo sólida en la mayoría de sus categorías.

Por su parte, el Ebitda ajustado llegó a S/470 millones, con un crecimiento de 7,5% interanual. Asimismo, durante el trimestre, Alicorp concretó una emisión de bonos. Además, durante este trimestre, la empresa alcanzó un hito estratégico al ser incluida por primera vez en el Índice Best in Class MILA elaborado por S&P Dow Jones, convirtiéndose además en la única empresa peruana presente en este indicador.

Este reconocimiento evalúa a las compañías más destacadas de la Alianza del Pacífico considerando criterios de rentabilidad, liquidez, capitalización y gestión de riesgos y oportunidades ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), consolidando a Alicorp como una organización que equilibra el desempeño financiero con la creación de valor sostenible.

Consumo Masivo Perú

Por otro lado, el negocio alcanzó ventas por S/1.068 millones, un crecimiento de 11,2% interanual, con un Ebitda ajustado de S/199 millones, +13,4% interanual. El avance fue explicado por el crecimiento de 7,8% en volumen y una mejora en el mix de ventas. Destacó principalmente la categoría de detergentes y la marca Bolívar que alcanzó su mayor participación de mercado desde septiembre de 2024. Asimismo, Alicorp fortaleció su participación de mercado con sus marcas Primor, Don Vittorio y Ángel, reflejando la solidez de su portafolio y la preferencia sostenida de los consumidores.

Negocios Internacionales

La operación internacional registró ventas por S/278 millones, un aumento de 58,7% frente al año anterior, con un Ebitda ajustado que ascendió a S/48 millones, 2.2 veces el resultado del mismo periodo del año anterior. Este crecimiento reflejó un buen desempeño en el volumen con 43 mil toneladas métricas, lo que implicó un crecimiento de 23,7%. Estas cifras fueron impulsadas principalmente por la integración de Jabonería Wilson e Inka Crops.

Alicorp Soluciones - B2B

El negocio B2B alcanzó ventas por S/795 millones creciendo 2,0% interanual, a nivel de volúmenes se alcanzaron 205 mil toneladas métricas, equivalentes a un aumento de 1.4% frente al segundo trimestre del año previo. El Ebitda ajustado fue de S/100 millones, lo que representa una reducción de 6,3% interanual. No obstante, la unidad mantuvo un desempeño comercial positivo, apoyada en propuestas de valor diferenciadas y programas de desarrollo de clientes.

Vitapro

El negocio de alimento balanceado para la acuicultura registró ventas por S/1.013 millones, con un crecimiento de 7,1%. Sus volúmenes llegaron a 268 mil toneladas métricas, lo que representa un incremento de 18,5% frente al segundo trimestre de 2025. Este crecimiento estuvo acompañado por una mayor participación de mercado en los principales países donde opera el negocio.

Además, el Ebitda ajustado fue de S/124 millones. Este resultado reflejó la estabilización de la demanda en el sector camaronero, que muestra un sólido crecimiento en volumen y una demanda resiliente. Durante el trimestre, Vitapro fortaleció su posicionamiento de mercado en Ecuador y continuó respondiendo eficazmente a las presiones de costos que afectan a la industria, a través de iniciativas comerciales y operativas que contribuyeron a sostener su competitividad y propuesta de valor para los clientes.