En Perú, l negocio alcanzó ventas por S/1.068 millones, un crecimiento de 11,2% interanual, con un Ebitda ajustado de S/199 millones, +13,4% interanual. Foto: GEC.
En Perú, l negocio alcanzó ventas por S/1.068 millones, un crecimiento de 11,2% interanual, con un Ebitda ajustado de S/199 millones, +13,4% interanual. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Alicorp informó que durante el segundo trimestre del 2026, periodo en el que mantuvo una evolución positiva de sus principales indicadores operativos y financieros, las ventas consolidadas alcanzaron los S/3.155 millones, lo que representó un incremento de 10,2% frente al mismo periodo del año anterior, impulsado principalmente por el buen desempeño de sus negocios en Perú, el aporte de adquisiciones recientes en el segmento internacional y una demanda que sigue siendo sólida en la mayoría de sus categorías.

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