La inflación registró 0,29% en julio, impulsada por los mayores precios de los alimentos. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)
La inflación registró 0,29% en julio, impulsada por los mayores precios de los alimentos. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei) informó que el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana en el mes de julio registró un aumento de 0,29% en relación con el mes de junio, principalmente por el alza de precios en las divisiones de consumo.