El Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei) informó que el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana en el mes de julio registró un aumento de 0,29% en relación con el mes de junio, principalmente por el alza de precios en las divisiones de consumo.

Así, destacaron por el mayor incremento en sus precios las divisiones de: Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,67%), muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria del hogar (0,44%), comunicaciones (0,25%), bienes y servicios diversos (0,24%), recreación y cultura (0,22%) y prendas de vestir y calzado (0,21%).

El Inei también reportó un incremento en transporte debido al aumento de los pasajes interprovincial (18,7%), aéreo nacional (15,5%) y aéreo internacional (1,5%), por la mayor demanda en Fiestas Patrias.

Por el contrario, reportó una reducción en los precios de los combustibles, como las gasolinas (-4,4%), el gasohol (-4,8%), el GLP vehicular (-4,1%), el diésel (-1,5%) y el gas natural vehicular (0,1%).

En líneas generales, los productos con mayor incremento fueron: ají amarillo escabeche (47,04%), pasaje en ómnibus interprovincial (18,7%), pasaje aéreo nacional (15,47%), pollo eviscerado (13,32%), tomate (10,25%), alas de pollo (8,55%), pechuga de pollo (7,90%) y vainita verde americana (6,98%).

Y los productos con mayor disminución de precios fueron: arándanos (-16,23%), papaya (-13,00%), bonito (-11,34%), pepino (-8,80%), poro (-8,41%), espinaca (-6,96%), cebolla de cabeza (-6,67%) y papa color (-5,61%).

El Inei precisó que las veintiséis ciudades donde se calcula el Índice de Precios al Consumidor mostraron precios al alza, destacando Chimbote (0,72%), Ica (0,64%), Tacna (0,54%), Ayacucho (0,53%) y Huancavelica (0,53%).

En tanto, las ciudades con menor variación fueron Tarapoto (0,01%), Puno (0,01%), Cajamarca (0,02%), Abancay (0,04%) e Iquitos (0,08%).