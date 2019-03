Lima se ha convertido en la ciudad que más migrantes extranjeros ha recibido en el mundo. Entre ellos, los venezolanos. Si bien Colombia ha recibido más migración venezolana que nuestro país, esta está dispersa en varias ciudades del país vecino. En el caso de la migración venezolana, el exministro de Economía, Alonso Segura, precisa que el 80% está en Lima.

De acuerdo al ex titular del MEF, se han tomado pocas medidas para recibir a los venezolanos y permitirles insertarse en el sistema educativo peruano o en el sistema de salud. Asimismo, no se ha evaluado aspectos de seguridad ciudadana y las políticas públicas aplicadas no son suficientes.

A raíz de ello, Segura precisó que los más de 800.000 venezolanos que han ingresado al país en los últimos dos años estarían generando efectos de desplazamiento sobre otros grupos humanos locales.

"La parte más baja de la escala de ingresos está siendo desplazada y las personas (peruanos) podrían caer en situación de vulnerabilidad y pobreza", agregó el ex ministro durante su ponencia en el Conversatorio Económico BanBif: Crecimiento, tendencias y oportunidades la economía local e internacional.

Al respecto explicó que, por ejemplo, la migración rural estacional para las épocas de siembre y cosecha en la agroexportación, está siendo ocupada por mano de obra venezolana. Ello podría generar un mayor impacto en la pobreza y pobreza extrema en la sierra.

"Vamos a ver qué va a pasar cuando salga la data de pobreza y pobreza extrema del INEI del año 2018. En el 2017 recuerden que la pobreza creció por primera vez en 15 años y la pobreza extrema también. Vamos a ver qué ocurre porque esto sí tiene incidencia", sostuvo.

PRODUCTIVIDAD

​En el caso de la productividad, Segura indicó que mayores ingresos o flujos de mano de obra elevan la productividad -en especial si se trata de mano de obra calificada-. Pero para que ello ocurra deberá incorporarse dicha mano de obra productiva a la economía.

"De qué me sirve incorporar un médico venezolano bien formado, si este va a estar trabajando en otros sectores. El capital humano se destruye si como profesional estoy dos, tres, cinco años, mi capacidad de reinsertarme en el mercado laboral se desvanece", añadió.

Criticó también que aunque la economía peruana es más flexible que otros países, dicha flexibilidad no se debe al sector formal sino al informal, el cual es tan grande que "al final todos encuentran cómo ganarse la vida con trabajos de muy baja productividad".

Finalmente, el economista Pablo Secada agregó que 4 de cada 5 personas trabajan en el sector informal y si bien este 'mundo' se divide en 'los de mediana productividad' y 'baja productividad', la mayoría de venezolano en el país, han ido a este último.