Resumen

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Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal. (Foto: Hugo Pérez).
Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal. (Foto: Hugo Pérez).
/ HUGO PEREZ
Por Redacción EC

Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, en entrevista para RPP, advirtió que la reciente ola de leyes aprobadas por el Congreso podría comprometer seriamente la estabilidad económica del país.

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