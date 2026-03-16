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Resumen

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Alonso Segura, exminsitro de Economía. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)
Alonso Segura, exminsitro de Economía. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)
Por Fiorella Gil Mena

El Congreso aprobó recientemente normas que otorgan nuevos beneficios laborales a trabajadores del régimen CAS y cambios vinculados al sistema previsional de la Caja Militar y Policial. Para el Consejo Fiscal, estas medidas implican un fuerte impacto en las cuentas públicas. En entrevista, su presidente, Alonso Segura, advierte que el costo fiscal de estas decisiones podría superar casi los S/ 7.000 millones anuales en el tiempo y cuestiona la falta de acciones del Ejecutivo para frenar normas que comprometen el equilibrio fiscal.

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Entrevista