El presidente del Consejo Fiscal también proyectó que la gestión gubernamental entrante adoptará una postura promercado y proinversión. Foto: GEC.
El presidente del Consejo Fiscal también proyectó que la gestión gubernamental entrante adoptará una postura promercado y proinversión. Foto: GEC.
/ HUGO PEREZ
Por Redacción EC

Alonso Segura, presidente del Consejo de Fiscal, se refirió a la decisión de solicitar la permanencia de Julio Velarde por un periodo adicional al frente del Banco Central de Reserva (BCR).

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