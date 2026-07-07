Alonso Segura, presidente del Consejo de Fiscal, se refirió a la decisión de solicitar la permanencia de Julio Velarde por un periodo adicional al frente del Banco Central de Reserva (BCR).

De acuerdo con Segura, la medida disipará de forma inmediata la incertidumbre en los mercados monetario y cambiario, consolidando las garantías de autonomía, meritocracia y rigor técnico que han caracterizado a la entidad macroeconómica durante las últimas décadas.

“Esa decisión va a dejar muy tranquilos a los inversionistas y va a dar mucha tranquilidad. Aclarada esa incertidumbre, ahora faltaría conocer cuáles serán los directores que designe el Ejecutivo y los directores que designe el Congreso. Es de anticiparse que sea un directorio bastante sensato y eso va a dar tranquilidad por el lado monetario y cambiario”, indicó en entrevista para Canal N.

El presidente del Consejo Fiscal también proyectó que la gestión gubernamental entrante adoptará una postura promercado y proinversión. “Con el Ejecutivo que va a ser bastante promercado, proinversión lo que va a ver es una afinidad muy grande y un respeto por el Banco Central”, agregó.

Por otro lado, Segura advirtió sobre el deterioro de las finanzas públicas. Según detalló el país afronta una severa vulnerabilidad fiscal debido a la acumulación de presiones de gasto derivadas de múltiples leyes aprobadas por el Parlamento que carecen de partidas presupuestales reales para su ejecución, tales como incremento de sueldos, gratificaciones, beneficios CAS y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

El economista advirtió que la “perforación de la caja fiscal” se ha agravado debido a contrarreformas tributarias que reducen los ingresos del Estado y a normas que transfirieron dos puntos porcentuales de la recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los gobiernos regionales sin asignarles responsabilidades de gasto directos, elevando el déficit nacional.