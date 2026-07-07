Alonso Segura, presidente del Consejo de Fiscal, se refirió a la decisión de solicitar la permanencia de Julio Velarde por un periodo adicional al frente del Banco Central de Reserva (BCR).
Alonso Segura, presidente del Consejo de Fiscal, se refirió a la decisión de solicitar la permanencia de Julio Velarde por un periodo adicional al frente del Banco Central de Reserva (BCR).
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De acuerdo con Segura, la medida disipará de forma inmediata la incertidumbre en los mercados monetario y cambiario, consolidando las garantías de autonomía, meritocracia y rigor técnico que han caracterizado a la entidad macroeconómica durante las últimas décadas.
“Esa decisión va a dejar muy tranquilos a los inversionistas y va a dar mucha tranquilidad. Aclarada esa incertidumbre, ahora faltaría conocer cuáles serán los directores que designe el Ejecutivo y los directores que designe el Congreso. Es de anticiparse que sea un directorio bastante sensato y eso va a dar tranquilidad por el lado monetario y cambiario”, indicó en entrevista para Canal N.
El presidente del Consejo Fiscal también proyectó que la gestión gubernamental entrante adoptará una postura promercado y proinversión. “Con el Ejecutivo que va a ser bastante promercado, proinversión lo que va a ver es una afinidad muy grande y un respeto por el Banco Central”, agregó.
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Por otro lado, Segura advirtió sobre el deterioro de las finanzas públicas. Según detalló el país afronta una severa vulnerabilidad fiscal debido a la acumulación de presiones de gasto derivadas de múltiples leyes aprobadas por el Parlamento que carecen de partidas presupuestales reales para su ejecución, tales como incremento de sueldos, gratificaciones, beneficios CAS y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
El economista advirtió que la “perforación de la caja fiscal” se ha agravado debido a contrarreformas tributarias que reducen los ingresos del Estado y a normas que transfirieron dos puntos porcentuales de la recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los gobiernos regionales sin asignarles responsabilidades de gasto directos, elevando el déficit nacional.
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