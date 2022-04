La guerra entre Rusia y Ucrania ha ocasionado que el precio de los alimentos como el trigo y el maíz se incrementen. A esto se le suma el aumento en los precios de los fertilizantes, que terminaría en un alza del precio de productos locales.

Miguel Caillaux, exministro de Agricultura, explicó que el precio de los fertilizantes tiene una directa correlación con el precio de los hidrocarburos como el gas y el petróleo y, a medida que estos fueron incrementando su valor desde antes de la guerra, los fertilizantes mostraron también alzas. A ello se sumaron los problemas logísticos producto de la pandemia.

“Se juntaron problemas de suministros, costos mayores, plantas que cerraron o redujeron su producción por medidas contra la pandemia y la guerra fue un detonante, porque Rusia es un gran exportador de fertilizantes”, anotó.

Juan Manuel Benites, también extitular de Agricultura, coincidió en que este es un problema que se viene arrastrando desde el año pasado y que se ha intensificado con la guerra entre los dos productores más importantes de urea en el mundo.

Así también, explicó que algunas de las plantas de fertilizantes de la Unión Europea usan gas de Ucrania y eso provocó una reducción de la oferta en muchas partes de Europa. Asimismo, esta situación ha incentivado no solo que los precios se incrementen, sino que la oferta sea insuficiente.

“Es un tema muy serio. No solo se trata ya de salir y comprar sino de que no hay urea. En América Latina los productores de este fertilizante son Argentina, Venezuela, Bolivia, pero [estos países] también tienen problemas de demanda interna y están privilegiando el consumo local”, anotó.

En ese sentido, señaló que se debería buscar un tipo de acuerdo de país a país para poder conseguir una línea de importación, aunque se deban pagar precios altos. Asimismo, señaló que desde el Gobierno se debería evaluar la posibilidad de distribuir con algún subsidio el mencionado producto entre los agricultores.

Guillermo Arbe, gerente de Estudios Económicos de Scotiabank, recalcó que Rusia es uno de los mayores productores de fertilizantes a nivel mundial. De hecho, más del 50% de este insumo que llega al Perú es producido en ese país. .

Arbe explicó que, si bien es probable que el mayor impacto ya se haya manifestado en términos de establecer un nuevo equilibrio entre la oferta y la demanda excluyendo a Rusia, el precio aún podría seguir subiendo.

“No es algo que se dé automáticamente, es un proceso que toma tiempo y tiene idas y venidas que hacen que el precio fluctúe, por lo que este podría subir. No obstante, el impacto mayor ya se dio”, añadió.

Se requieren soluciones inmediatas

Desde el Ministerio de Agricultura se han planteado distintas medidas, como la promoción del uso de fertilizantes orgánicos, la extracción de 100 mil toneladas de guano de la isla, la adquisición de fertilizantes de Bolivia, un estudio para instalar una planta de fertilizantes en Piura, almacenes itinerantes que recorrerán y venderán fertilizante orgánico en distritos de Cusco, la implementación de una planta petroquímica en Cusco, así como subvención económica a pequeños productores.

Benites explicó que, en la mejor época, el sector agricultura ha reportado la recolección de 24 mil toneladas de guano. Y, siendo así, la intención de extraer 100 mil toneladas es complicada.

Sobre el uso de fertilizantes orgánicos como alternativa a la urea, Benites señaló que, si bien es una posibilidad, no es un tema sencillo. Además, el impacto inmediato no será significativo, porque la urea es el principal fertilizante utilizado en el país. Así también, sobre el planteamiento de elaborar una planta de fertilizantes en Piura, es un tema factible pero no en el corto plazo.

“Inevitablemente [debido a la escasez de urea] va a haber un efecto en la producción agrícola y lo que se debe hacer es identificar a los sectores más críticos y buscar un acuerdo bilateral a fin de conseguir una línea especial y trabajar en un programa de distribución de la urea que permita lograr buenos resultados”, puntualizó.

Implicancias

Sobre las implicancias económicas para los países importadores de fertilizantes, Arbe señaló que hay dos escenarios y ambos derivan en el alza de precios de los productos al consumidor final.

Así, si no se pueden obtener fertilizantes se cae la productividad y con ella la producción. Así, los precios de los productos agrícolas terminarían elevándose.

Por otro lado, si se pueden conseguir fertilizantes, estos tendrán un mayor precio, lo que afectará el margen de ganancia de los productores. Estos deberán trasladar este costo al precio final.

Caillaux comentó que sectores de crianza de aves o de producción de leche también se ven afectados porque estas actividades utilizan insumos el afrecho, el maíz, el trigo y la soya.

“Si suben estos insumos, el productor de pollos va a tener que elevar el precio de todas maneras y si la cadena del mercado no se lo paga, deja de producir y el precio empieza a subir por la menor oferta. Esta situación ya se está dando y los más afectados son los productores pecuarios, que tienen mayor dificultad de trasladar el precio al público”, dijo.

Benites agregó que, sin fertilizantes, la agricultura no es productiva y eso tendrá un impacto sobre la oferta de alimentos de la siguiente campaña, hacia finales de año y, en esa línea, puede haber una reducción importante de alimentos como el arroz, el maíz, el azúcar, entre otros.

“Las siembras empiezan a partir de la mitad de año por lo que contamos con un poco de tiempo para encontrar soluciones inmediatas para impedir que haya desabastecimiento de alimentos o se reduzca su oferta el próximo año”, anotó.