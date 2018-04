América Latina: ¿Qué ciudad tiene el metro cuadrado más caro?

Un estudio realizado por la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina y la empresa Navent, con datos de marzo, determinó el precio promedio del metro cuadrado en las principales ciudades de América Latina.

En la ciudad, donde se puede encontrar la estatua del Cristo Redentor, el precio del metro cuadrado (m²) es de US$ 3.663. Le sigue Santiago, en Chile, donde el monto a pagar por esta extensión es de US$ US$ 3.303 y en tercer lugar se encuentra Buenos Aires (US$ 3.059). Así, las tres ciudades se encuentran por encima del promedio de la región: US$ 2.233 el metro cuadrado.

Asimismo, por encima de la cifra promedio, se ubican ciudades como San Pablo y la Ciudad de México. Por debajo de la valla, Lima tiene un precio por metro cuadrado de US$ 2.000.