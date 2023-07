— ¿Cuál es la lectura del microempresario sobre la motivación que hay detrás de la marcha anunciada para este miércoles?

Para el sector microempresario, esta marcha tiene una motivación política que no terminamos de comprender. El país necesita estabilidad. Nosotros los microempresarios no entramos en el pleito político. Nosotros queremos un clima favorable para seguir trabajando y eso está faltando en el país. No sabemos hasta ahora cuál es la demanda concreta.

— Se pide la salida del Ejecutivo. ¿Es una demanda fundada?

El país urge de estabilidad. Un total de 17 países han alertado a sus turistas sobre la situación política y sanitaria del país. El 80% de las actividades de servicios en Arequipa depende del turismo. ¿Cómo enfrentamos ello? ¿Por qué seguimos en esta situación?Aquí no hay color político, aquí lo que hay es una bandera por el trabajo. Queremos seguir trabajando y que nos permitan hacerlo. A nivel político, podemos arreglarlo con diálogo. Pero que al pueblo nos dejen trabajar y conseguir la reactivación.

–El Ejecutivo ha sido cuestionado por no tomar acciones efectivas ante crisis como la sanitaria. ¿Cómo toma ello el sector microempresario?

Cuando hablamos de Salud, se debe tener cuidado a quién se pone de ministro, a quién se pone en EsSalud. Nosotros velamos porque se pueda superar el problema que existe hoy en el país y que es solo por la incompetencia de las autoridades que están al frente. Hay que tener mucho cuidado.

— También es cierto que el Ejecutivo no supo responder a los anteriores episodios de violencia. La Presidenta, en entrevista con El Comercio en mayo, así lo admitió. ¿Es diferente en este caso?

Creo que hay experiencia para medir lo que ha pasado a inicios de año. De todos modos, creemos que esta protesta no será de igual magnitud. Esperamos que la respuesta de la población sea seguir con su trabajo diario.

— ¿Qué medidas han tomado los microempresarios de cara a lo que pueda suceder esta semana?

Hemos decidido seguir trabajando con el cuidado y la atención que esto merezca. Yo creo que el Ministerio del Interior juega un rol importante aquí para que pueda orientar a la población hacia un avance normal de nuestras actividades. Queremos recuperarnos, esa palabra es clave. Queremos recuperarnos económicamente para mejorar esa calidad de vida a la cual tenemos derecho todos los peruanos.

Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación Nacional PYME Perú. (Foto: Julio Reaño)

— Habiendo pasado ya la primera mitad del año, ¿qué tanto logró reactivarse el sector microempresario del país?

El balance no es positivo. Hubiéramos querido después de la pandemia [hubiera sido posible] reactivarnos y que los factores locales nos hubieran ayudado. Sin embargo, ha sido todo lo contrario. La convulsión social a inicios de año hizo que 690 mil micro y pequeñas empresas se perjudicaran con pérdidas de S/169 millones diarios. No ha sido poca cosa. Hubieron programas que tampoco han tenido efecto, tales como Reactiva Perú. Es por ello que un nuevo episodio de violencia nos encontraría sin recuperarnos.

— ¿Qué tan grave es la situación de las empresas en las regiones?

Puno, que es una de las regiones que más sufrió, registró una caída de 41% en su recaudación tributaria entre enero y marzo de este año. Una caída de esa magnitud devela que la actividad económica se paralizó.

— El MEF ha aplicado programas focalizados en regiones y sectores a través de su plan Con Punche. ¿Quiere decir que no han sido suficientes estos estímulos?

Yo reconozco en el ministro de Economía, Alex Contreras, buenas intenciones y buenas iniciativas. Debemos reconocer que este Gobierno ha girado la mirada hacia nosotros los microempresarios. Pero nos hemos encontrado con barreras burocráticas, procesos administrativos y funcionarios de tercer nivel. La Presidenta nos ha dicho “necesito que las MYPEs sigan trabajando”. Perfecto. El MEF puede dar millones para compras públicas, pero hace falta articulación en los diversos niveles de Gobierno para que se genere esa compra.

— ¿Qué espera el sector microempresario escuchar en el Mensaje a la Nación del 28 de julio?

Ojalá hubiera algo respecto al tema tributario para nuestro sector. También mayores recursos para compras públicas de cara a reactivar el mercado. Lo que queremos son incentivos que permiten el retorno a la formalidad de quienes han sido afectados y no han podido recuperarse.

— ¿Debería renovarse el gabinete?

Sí. Creo que en algunos casos se debería cambiar [de ministros]. Han tenido más de seis meses para demostrar su capacidad. En medio año se pueden demostrar resultados. Yo miraría a ministros que vienen de otros regímenes y que han sido un fracaso para el país. Hay muchos de ellos que deben ser cambiados.