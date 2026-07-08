El evento contó con la participación de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR). | BCRP
El evento contó con la participación de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR). | BCRP
Por Redacción EC

Se llevó a cabo la 17a Conferencia Anual BCRP-RBWC-BID, titulada “El gran reordenamiento: estabilidad monetaria, desequilibrios globales y geoeconomía de los minerales críticos”, organizada por el Banco Central de Reserva (BCR), el Reinventing Bretton Woods Committee (RBWC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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