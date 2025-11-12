La región de Áncash recibió el Premio Tourise al Mejor Destino de Aventura 2025, una distinción internacional que reconoce los destinos más impactantes del mundo, destacó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El reconocimiento fue entregado a la viceministra de Turismo, Aracelly Laca, en Arabia Saudita, durante una ceremonia celebrada en el marco de la 26 Asamblea General de ONU Turismo, evento que congrega a los principales líderes y autoridades del sector a nivel global.

“Recibo con enorme gratitud, en nombre del gobierno del Perú y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, este prestigioso reconocimiento que distingue a Áncash como el Mejor Destino de Aventura del 2025. Es un honor compartir con ustedes la esencia de una región que representa el espíritu indómito y diverso del Perú”, destacó Laca.

El evento contó con la presencia del ministro de Turismo del Reino de Arabia Saudita, Ahmed Aqeel Al-Khateeb y su alteza la princesa Sara Al Saud, viceministra de Asuntos Internacionales, entre otras autoridades del turismo mundial.

“Este premio no es solo un reconocimiento a la belleza natural de Áncash, sino también al compromiso de sus comunidades, sus guías, sus emprendedores y sus autoridades, que trabajan para hacer del turismo una herramienta de desarrollo sostenible e inclusivo”, agregó la ministra de Turismo.

El Mincetur subrayó que este reconocimiento internacional consolida el posicionamiento del Perú como un destino líder en turismo de aventura. Asimismo, reafirmó su compromiso de promover un turismo sostenible.