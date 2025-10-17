Andino Investment Holding (Andino) anunció la integración de sus subsidiarias Cosmos e Infinia, con el objetivo de fortalecer su unidad de negocios logísticos.

A partir del 1 de enero del 2026, Andino tendrá un nuevo operador logístico portuario que contará con US$54 millones en activos y un patrimonio de US$16 millones consolidando así su liderazgo en el mercado del comercio exterior peruano.

Carlos Vargas Loret de Mola, CEO de Andino, indicó que la integración permitirá al grupo ofrecer una solución completa de servicios que abarcará atención de naves, infraestructura portuaria, entre otros.

“La integración de las capacidades de Cosmos e Infinia permitirá al grupo ofrecer al mercado una solución completa e inigualable de servicios que abarcarán desde la atención de naves, operación de infraestructura portuaria, y servicios de aduanas, almacenaje y distribución de mercancías”, manifestó.

“La experiencia de Cosmos en sus más de 53 años en el rubro de agentes marítimos y portuarios, así como la experiencia de Infinia como agente de aduanas y operador logístico, nos convertirá en un aliado estratégico para nuestros clientes”, agregó el CEO de Andino.