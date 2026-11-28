La expansión de Andino Global en España dará un nuevo paso, esta vez fuera del negocio aeroportuario. La compañía de origen peruano acordó adquirir el 100% de Quimgra, empresa especializada en logística portuaria de graneles sólidos, con operaciones en los puertos de Castellón y Cádiz. Con esta transacción, el grupo ingresará al negocio marítimo y portuario en el mercado español y ampliará su oferta de servicios vinculados al comercio exterior.

La adquisición se realizará a través de Cosmos Global Logistics España SL, filial de Andino Inversiones Global (AIG), compañía cotizada en BME Growth y accionista mayoritaria de la peruana Andino Investment Holding (AIH). El cierre de la operación todavía está sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones y a las aprobaciones correspondientes.

Quimgra cuenta con cerca de 30 años de experiencia en el envasado, carga a granel y almacenamiento de fertilizantes y minerales, además de servicios de control de existencias y operaciones portuarias. La empresa gestiona más de 200.000 toneladas anuales y dispone de aproximadamente 75.700 m² de capacidad de almacenamiento: 54.100 m² bajo concesión y otros 21.600 m² en instalaciones alquiladas.

Una nueva línea de negocio en Europa

La incorporación de Quimgra permitirá a Andino Global diversificar su exposición en España, donde ya tiene presencia en el negocio aeroportuario mediante Servicios Aeroportuarios Andinos (SAASA), que inició operaciones en abril de 2026 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La compañía busca aprovechar la infraestructura y la cartera de clientes industriales y agroindustriales de Quimgra para desarrollar nuevas oportunidades en el mercado europeo. También apunta a generar sinergias entre la experiencia logística de Cosmos en Latinoamérica y la plataforma portuaria que sumará en España.

La operación forma parte de la estrategia de crecimiento inorgánico de Andino Global, orientada a diversificar sus fuentes de ingresos y ampliar su presencia en mercados vinculados al comercio internacional.

Quimgra, además, cuenta con certificación de cumplimiento de la normativa Seveso y el estatus de Operador Económico Autorizado (OEA) en sus dos instalaciones, condiciones que, según la compañía, fortalecen sus capacidades de seguridad y gestión de riesgos.