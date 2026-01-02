Andino Investment Holding y Mobiliare Real Estate Solutions Perú anunciaron la firma de un acuerdo orientado al desarrollo y gestión de soluciones inmobiliarias integrales, ubicadas en una zona estratégica del Callao, entre el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez y los principales puertos del país (Callao y Chancay).

Esta asociación se ha materializado a través de la compra por parte de Mobiliare del 38% de la participación accionaria de Operadora Portuaria S.A (OPORSA), propietaria de más de 50 hectáreas de terrenos logísticos en el Callao.

Esta ubicación permitirá a OPORSA ofrecer propuestas de alto valor para actividades logísticas, industriales y de servicios, aprovechando la conectividad aérea, portuaria y vial del principal centro económico del Perú.

“Esta alianza estratégica fortalece nuestra presencia en una de las zonas con mayor dinamismo económico del país. La ubicación entre el aeropuerto internacional de Lima y los puertos del Callao y Chancay nos permite ofrecer soluciones inmobiliarias con alto potencial de crecimiento y rentabilidad”, señaló Carlos Vargas Loret de Mola, CEO de Andino.

Por su parte, Guillermo Montano, CEO de Mobiliare destacó que el acuerdo permitirá impulsar desarrollos inmobiliarios que respondan a la creciente demanda de infraestructura logística especializada en el Callao.

“Compartimos una visión de desarrollo basada en eficiencia operativa, ubicación estratégica y generación de valor a largo plazo para nuestros clientes e inversionistas. Esta alianza permite a Mobiliare ofrecer otra ubicación clave a sus clientes cuyos planes de crecimiento incluyen el Callao”, indicó Montano.

El acuerdo contempla el desarrollo conjunto de proyectos inmobiliarios, la optimización de activos y la identificación de nuevas oportunidades de inversión en la zona, consolidando al Callao como un eje clave para el crecimiento logístico e inmobiliario del país.

Ambas compañías prevén anunciar en los próximos meses los primeros proyectos derivados de esta colaboración.