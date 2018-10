Andrea de la Piedra: “Solo el 6% de puestos de directorio en el Perú lo ocupan mujeres”

Si bien las mujeres representan el 50% de la fuerza laboral en América Latina, solo el 8,5% de ellas ocupa altos cargos. Fue esta enorme brecha laboral la que motivó a que en el 2015 Andrea de la Piedra y María Perdomo fundaran Aequales, una empresa social con presencia en el Perú, Colombia y próximamente en México, encargada de asesorar a diversas organizaciones sobre equidad de género. Hoy, además, Andrea participará en uno de los paneles del Perú: Business Women Summit en el hotel Westin.

— ¿Qué será lo más importante de esta cita?

Que hablaremos sobre la Declaración de Lima, en la que un grupo de empresas firmará diez compromisos que traduciremos en indicadores. En Aequales buscamos que el Ránking Par sea la forma de medir esos indicadores.

— ¿Qué es el Ránking Par?

Un diagnóstico que iniciamos en el 2015 y realizamos cada año. Mide la equidad de género en diferentes empresas, entidades públicas y pymes. Cuando empezamos en el Perú, trabajamos con 22 empresas y en Colombia con 30, ahora entre los dos países sumamos más de 400. Pero también trabajamos con países de toda la región.

— ¿Qué indicadores utilizan para medir eso?

Por ejemplo, cuántas empresas promueven días adicionales a la ley para padres, cuántas tienen una política que hable de temas de género o cuántas tienen ciertas pautas para que sus entrevistas de selección no sean sesgadas.

— ¿Cómo te decidiste a iniciar Aequales?

Fue porque me indignaba demasiado que no se hicieran tantas cosas en este tema. Yo siempre estuve interesada en temas sociales, sobre todo en los temas de género. Ahora, Aequales coincidió con que me gané una beca Global Competitiveness Leadership Program (GCL).

— ¿De qué trata esa beca?

Pasas cuatro meses en la Universidad de Georgetown, en Washington D.C., junto a otras personas inmersas en temas de política, cultura o derechos y te asesoran sobre proyectos sociales. A mí me sirvió para conocer a mi socia y mejor amiga [María Perdomo]. Juntas leímos un libro que dio origen a Aequales.

— ¿Cuál fue?

“Vayamos adelante”, en el que se hablaba sobre qué pasaba con las empresas y por qué había tan poca representación femenina. Antes de eso, los temas que había visto sobre género estaban vinculados a la trata de mujeres, violencia de género o acoso, pero no se enfocaban mucho en las empresas. Ese libro me abrió los ojos. ¿Sabías que solo el 6% de los puestos de directorio están ocupados por mujeres en el Perú?

— Sabía que la cifra global era del 25%...

Ahora es del 24%, ¡es superbaja! Lo peor es que a nivel mundial la cifra no ha avanzado desde 1993. Hay una creencia de que esto va a cambiar por las nuevas generaciones, pero no es así necesariamente. La situación es mejor que hace muchísimos años, pero cerrar la brecha de género aún tomaría unos 230 años en promedio.

— ¡Wow!

Yo tuve la misma reacción. Por eso con mi socia quisimos hacer algo. Inicialmente, pensamos en trabajar solo con mujeres, pero luego nos dimos cuenta de que queríamos un cambio del sistema. Si las mujeres no llegan a los puestos de liderazgo, es porque algo en el sistema no lo hace inclusivo con ellas. Las empresas fueron diseñadas inicialmente para hombres y, claro, los principales retos de las mujeres están ligados a sus roles y las horas que invierte en otros cuidados.

— ¿Qué horas son esas?

Las mujeres asumimos 24 horas a la semana cuidados de terceros y del hogar, mientras que el hombre asume seis. Son tres jornadas de trabajo. Y ese solo es uno de los factores. Por eso nosotras buscamos transformar a las empresas en este camino a la equidad de género.

— ¿Qué países son los grandes retos de la región?

Hay países con más conciencia sobre el tema. Colombia es uno de ellos, Argentina también. Por otro lado, a los que más les falta son el Perú, México y Chile.

— ¿Pero hubo un avance en el Perú del 2015 al de hoy?

Sí, ha habido mucha más apertura. Cuando empezamos, debíamos explicar mucho en cada reunión. Ahora más bien las empresas entienden más del tema.

— Las empresas se miden en cifras, ¿cuánto suma cerrar la brecha de género?

Hay varias investigaciones que demuestran que una presencia significativa de mujeres en un directorio produce un aumento de hasta 30% en la rentabilidad.

Andrea de la Piedra

Cofundadora de Aequales



Nací en Lima hace 30 años. Estudié Periodismo en la UPC, fui becaria del programa GCL en la Universidad de Georgetown y ahora estudio una maestría de género en la PUCP. En mi tiempo libre escucho podcasts sobre cultura pop y hago cerámica.