Anglo American informó la firma de un convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Gobierno Regional de Moquegua para realizar los estudios que definirán el trazo y características técnicas de la futura Vía de Evitamiento en Moquegua.

La firma de convenio se realizó en la sede ministerial con la participación del viceministro de Transportes, Ismael Sutta, la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez y el vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Anglo American, Diego Ortega.

De acuerdo con la compañía, esta ruta fortalecerá la red vial de la región, además indicó que los estudios, que serán a través de una empresa consultora especializada, consistirán en la elaboración del perfil que determinará la viabilidad del proyecto, el expediente técnico para el diseño definitivo de ingeniería y la estimación de inversión.

El objetivo de esta ruta alterna es que las unidades de transporte interprovincial públicas y privadas, de carga y pasajeros, rodeen los centros urbanos y zonas agrícolas de Samegua, Moquegua, Chen Chen y San Antonio, mejorando la seguridad vial para la población y los usuarios del transporte.

Actualmente se manejan cuatro trazos preliminares y serán los estudios técnicos los que determinarán cuál es la alternativa más adecuada. Estos permitirán al Ministerio de Transportes incorporar la iniciativa de la Vía de Evitamiento Moquegua a la cartera de proyectos de inversión pública como una obra adicional en el marco del contrato de concesión del Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, para que dicha obra entre en operación a la mayor brevedad posible.

Anglo American asumirá íntegramente la inversión necesaria para la ejecución de todos los estudios, mientras que el financiamiento para la construcción de la nueva vía estará a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).