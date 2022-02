Conforme a los criterios de Saber más

La noche del martes el presidente Pedro Castillo tomó juramento a su cuarto Gabinete ministerial presidido por Aníbal Torres. Al respecto, los diferentes gremios empresariales muestran su preocupación por estos constantes cambios que afectan la estabilidad del país.

El gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, Rafael Zacnich, señala que la elección del nuevo Gabinete confirma que sigue la incertidumbre que experimentamos desde la elección del primero. Además, asegura que, si en este 2022 no tenemos certidumbre, estabilidad política, económica y jurídica para incentivar al sector privado a que realice inversiones de mediano y largo plazo, no se van a recuperar los empleos perdidos por efecto de la pandemia .

“Estamos en una situación complicada y se condice con el ajuste de crecimiento que realizó el Fondo Monetario Internacional para el Perú en el 2022, que en octubre pasado proyectó un crecimiento de la economía del 4% y a finales de enero lo ajustó a 2,8%”, añadió.

Según Zacnich, las proyecciones sobre la economía no contemplan la incertidumbre política que se va a mantener por el resto del año, y a ello hay que sumar el período electoral de octubre próximo para elegir a las autoridades regionales y locales, el cual, estando en febrero, aún no se aborda. Este es un ingrediente adicional de inestabilidad en el interior del país, acotó.

En opinión de Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), este Gabinete es mejor que el de Héctor Valer, pero se necesita gobernabilidad y estabilidad y, sobre todo, serenidad de parte del nuevo presidente del Consejo de Ministros para dialogar con el Congreso y los actores del sector empresarial.

“La ratificación del ministro Roberto Sánchez en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es importante para la continuidad del trabajo que venimos realizando con él desde que asumió”, dijo.

Agenda productiva

Antonio Castillo, gerente de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), anotó que al Gobierno le hace falta establecer una agenda productiva. Además, considera que se tiene aún dudas sobre el nombramiento de algunos cargos del Ejecutivo.

Si bien en el aspecto económico se está en el camino correcto, Castillo afirma que el nuevo Gabinete ministerial proyecta todavía preocupación, por lo que hay que estar alertas para que el aparato productivo no retroceda . Así, desde el gremio han presentado un plan de medidas de corto plazo, priorizando la inversión privada y pública.

Para Zacnich, existen negocios con inversiones comprometidas y que van a seguir apostando por el país; sin embargo, de cara a nuevas inversiones para obtener resultados en los próximos años, la situación es preocupante.

“En el caso del agro, los resultados de la inversión se ven luego de un periodo de tres o cinco años y esas inversiones no se están ejecutando o son muy pocas dada la incertidumbre, no solo política sino por la definición de la nueva Ley de Promoción Agraria en la que aún no se definen qué actividades están incluidas”, señaló.

Mercados

Ayer, la Bolsa de Valores de Lima cerró al alza en 1,30% y con todos sus indicadores en positivo y el tipo de cambio retrocedió 0,82%, cerrando en los S/ 3,805 frente al precio del martes que terminó en los S/3,836, anotando su mínimo valor desde hace ocho meses y medio, cuando se transó a S/ 3,755 el pasado 21 de mayo de 2021, y en lo que va del año, la moneda estadounidense acumula un descenso de 4,66% frente al cierre de 2021, cuando se cotizó en S/ 3,991.

Estos buenos resultados se deben al contexto actual donde los precios de los metales base registran una tendencia positiva y el precio del petróleo a la baja, que ha generado un entorno positivo, y a su vez, expectativas alrededor del retroceso de la inflación, señaló Luis Eduardo Falen, jefe de Análisis Macroeconómico de Inteligo SAB.

Además, agregó que no se ha deteriorado ningún fundamento de la economía peruana y al menos desde el exterior, se observa como una economía que viene creciendo con una política fiscal y monetaria bien gestionada.

“Todo ese contexto de cómo nos ven desde el exterior nos presenta como una plaza atractiva, que el año pasado fue castigada en términos bursátiles y de divisas, y en un contexto en que los inversionistas comienzan a mirar a los mercados emergentes dado que los mercados avanzados comienzan a frenar su avance”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

La divisa verde cerró ayer la jornada en S/ 3,844, retrocediendo 0,20% frente al cierre del viernes (S/ 3,852), según el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).