Los camiones CAT 798 se distinguen por acarrear 400 toneladas métricas, con la tolva de mayor capacidad volumétrica, así como por su alta disponibilidad y velocidad. Foto: GEC.
Los camiones CAT 798 se distinguen por acarrear 400 toneladas métricas, con la tolva de mayor capacidad volumétrica, así como por su alta disponibilidad y velocidad. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Antamina expandió su flota de camiones ultraclass CAT 798, de máxima envergadura, hasta alcanzar las 45 unidades. Además, la compañía minera adquirió a Ferreyros un total de 27 camiones de este modelo, los cuales se suman a los 18 con los que ya cuenta este yacimiento ubicado en la región Áncash, a 4,300 m.s.n.m.

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