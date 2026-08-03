Antamina expandió su flota de camiones ultraclass CAT 798, de máxima envergadura, hasta alcanzar las 45 unidades. Además, la compañía minera adquirió a Ferreyros un total de 27 camiones de este modelo, los cuales se suman a los 18 con los que ya cuenta este yacimiento ubicado en la región Áncash, a 4,300 m.s.n.m.

Los camiones CAT 798 se distinguen por acarrear 400 toneladas métricas, con la tolva de mayor capacidad volumétrica, así como por su alta disponibilidad y velocidad; por un sistema de potencia variable que promueve la productividad y la eficiencia en el consumo de combustible; y por la larga vida útil de su motor, atributos que aportan a la reducción del costo por tonelada.

“Nos honra la confianza otorgada por nuestro cliente Antamina a los camiones CAT 798. Esta flota ultraclass impulsará los altos estándares de eficiencia y seguridad que caracterizan a esta operación de clase mundial, con el acompañamiento de nuestro servicio experto”, indicó Gonzalo Díaz Pró, gerente general de Ferreyros.

Para maximizar la disponibilidad y eficiencia de esta amplia flota, Ferreyros desplegará un soporte 24/7 en la operación minera. Este respaldo incluye servicios especializados, almacenes de repuestos in situ y el soporte integral de su red nacional de talleres, laboratorios y centros de monitoreo.

“En el Perú, estos camiones vienen contribuyendo a la producción de seis grandes minas de tajo abierto, aportando eficiencias de escala, alta productividad y seguridad. Trabajamos junto a nuestros clientes para impulsar el máximo desempeño de sus flotas”, señaló Santiago Basualdo, gerente central de Gran Minería de Ferreyros.

En materia tecnológica, el modelo CAT 798 tiene la capacidad de operar de forma autónoma con la solución MineStar Command de Caterpillar. De igual modo, está preparado para el futuro al ser compatible con el sistema Dynamic Energy Transfer (DET) de Caterpillar, que aportará a los objetivos de descarbonización de la minería.