La compañía también alertó sobre los cuestionamientos al sistema de concesiones mineras y la posibilidad de reducir de 30 a 15 años el plazo vinculado a la caducidad de concesiones sin actividad. Foto: EC.
La compañía también alertó sobre los cuestionamientos al sistema de concesiones mineras y la posibilidad de reducir de 30 a 15 años el plazo vinculado a la caducidad de concesiones sin actividad. Foto: EC.
Por Redacción EC

Antamina firmó un nuevo contrato de estabilidad y otros cinco acuerdos de este tipo se encuentran en trámite, con la expectativa de concretarse antes de finalizar el año, informó Luis Carlos Rodrigo, socio decano de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, durante su exposición en el Jueves Minero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

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