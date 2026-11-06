De acuerdo con Bloomberg, los planes de salida de Anthropic PBC se han visto afectados por una fuerte ola de ventas tras las elecciones, lo que ha llevado a posibles inversores a replantearse la valoración prevista de la empresa.

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Antes de que Anthropic inicie la campaña oficial de comercialización de la OPI la próxima semana, los posibles compradores están barajando un rango de valoración de entre US$1.2 u US$1.3 billones para la empresa, según una persona familiarizada con el asunto, que, según indicó Bloomberg, pidió no ser identificada ya que la información no es pública.

Algunos inversores que estaban sopesando presentar ofertas habían comunicado anteriormente a los banqueros encargados de la salida a bolsa que su estimación de una valoración justa se había situado en torno a los US$1.4 billones a US$1.5 billones, según informaron a Bloomberg News.

La cifra ha vuelto a cambiar tras la caída del 6,4% registrada el jueves por el índice Nasdaq 100, lo que supuso una pérdida de US$2.3 billones en valor de mercado, un récord en un solo día.

¿Cómo afecta la volatilidad del mercado a la valoración prevista de Anthropic?

El entorno volátil para las acciones de Anthropic ya ha empañado las perspectivas de lo que sería la primera salida a la bolsa de un fabricante de modelos IA denominado “de vanguardia”. Los inversores estimaban que la valoración razonable de la empresa alcanzaba los US$2 billones a principios de octubre, según señalaron familiares.

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El retroceso hasta los US$1.4 billones a US$1.5 billones se produjo tras una reunión informativa de la empresa sobre sus últimos resultados financieros en octubre, según informó Bloomberg News. “En mi opinión, teniendo en cuenta la revisión a la baja que hemos observado en el sector de la inteligencia artificial, es posible que las valoraciones deban situarse, como mínimo, en el extremo más bajo del rango objetivo del que se rumora, entre US$1.5 y US$2 billones, qui´za entre un 10% y un 15% por debajo de ese nivel”, sostuvo Stephan Kemper, director de inversiones de BNP Paribas Wealth Management Alemania.

Por su parte, Michael Alfaro, director de inversiones de Gallo Partners, un fondo de cobertura de estrategia long-short y orientado a eventos, declaró a Bloomberg News antes de la caída del mercado del jueves, que Anthropic debía fijarse como objetivo una valoración de entre US$1.3 y US$1.4 billones para poder constituir una cartera de calidad.

“No creo que necesitemos un titular del tipo “Dios mío, es una salida a bolsa de un billón de dólares”, porque considero que lo que realmente importa es el mercado secundario. Si se da una dinámica como la que tuvimos con SpaceX, en la que se accede a las acciones en el mercado secundario y estas se disparan durante un par de horas, pero luego se desploman, en el entorno actual no es deseable que eso ocurra”, agregó Kettner a Bloomberg radio.

Anthropic y sus accionistas vendedores podrían iniciar la comercialización formal con un volumen y un objetivo de valoración conservadores y aumentarlo en función de una respuesta inicial positiva por parte de los inversores.