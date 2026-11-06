La cifra ha vuelto a cambiar tras la caída del 6,4% registrada el jueves por el índice Nasdaq 100, lo que supuso una pérdida de US$2.3 billones en valor de mercado, un récord en un solo día. Foto: EC.
La cifra ha vuelto a cambiar tras la caída del 6,4% registrada el jueves por el índice Nasdaq 100, lo que supuso una pérdida de US$2.3 billones en valor de mercado, un récord en un solo día. Foto: EC.
/ Andrey Rudakov
Por Redacción EC

De acuerdo con Bloomberg, los planes de salida de Anthropic PBC se han visto afectados por una fuerte ola de ventas tras las elecciones, lo que ha llevado a posibles inversores a replantearse la valoración prevista de la empresa.

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