Vainsa advirtió que el riesgo no se limita a un país: productos de otros mercados pueden llegar en condiciones similares y repetir el daño. (Foto: Jonas Thomann / Pexels)
Vainsa advirtió que el riesgo no se limita a un país: productos de otros mercados pueden llegar en condiciones similares y repetir el daño. (Foto: Jonas Thomann / Pexels)
Por Redacción EC

La reciente decisión de Indecopi de aplicar derechos antidumping a los inodoros de una pieza (one piece) importados de China no les cierra la puerta. Seguirán llegando al Perú; lo que cambia es que ya no podrán venderse por debajo de su costo real. Así lo explicó Grupo Vainsa, uno de los dos fabricantes nacionales de este producto.

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