El tiempo corre para el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en su objetivo de evitar la renovación, por parte del Congreso de la República, del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mecanismo cuya vigencia expira el 31 de diciembre del 2024.

A ese fin, se halla enfrascado en una carrera para ingresar al Legislativo la denominada Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (o Ley MAPE), norma llamada a cerrar y reemplazar el Reinfo.

MIRA: Más de 50 visitas de mineros informales registra el presidente de la Comisión de Energía del Congreso

De acuerdo a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), esto se conseguiría, finalmente, el lunes o martes de la próxima semana, lo que daría tiempo suficiente para su debate y aprobación en el Pleno.

Así lo refirió el presidente del gremio minero-energético, Víctor Gobitz, en conversación con este Diario durante Cade 2024.

“Días atrás hemos estado reunidos con el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, y lo que nos dijo es que iba a socializar el proyecto dentro del Consejo de Ministros y que la próxima semana lo presentará al Congreso”, manifestó el líder gremial.

Explicó que la demora se debió a que el Minem estaba perfeccionando el documento para dar tiempo a que los gobiernos regionales puedan concluir el proceso de formalización de los “cerca de 20 mil Reinfos vigentes” en un plazo prudencial.

“Ese es el concepto de transitoriedad que el Minem está mejorando para que se entienda de que el 31 de diciembre no muere el Reinfo, sino que los que tienen Reinfo vigente van a tener un plazo, a través de los gobiernos regionales, para concluirlo”, dijo.

Precisó que si los gobiernos regionales no logran concluir con el proceso de formalización en el plazo que indica la norma, la responsabilidad pasará a manos del Gobierno central.

FORTALECIMIENTO DE LAS DREM

Para asegurar que las direcciones regionales de minería (DREM) cumplan con su propósito, el Ejecutivo ha propuesto fortalecerlas con recursos adicionales.

“Dentro del proyecto de ley que hemos presentado, consideramos la necesidad de fortalecer las funciones de fiscalización de las DREM”, refirió Mayra Figueroa, directora general de Formalización Minera del Minem, en el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

“Si no tienen los recursos, no podemos exigirles, porque a veces no cuentan con el personal necesario y otros recursos para la fiscalización”, añadió.