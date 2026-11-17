Guillermo Ferreyros, miembro de. Consejo Consultivo Empresarial de APEC - ABAC Perú, destacó el potencial de la telemedicina y la teleeducación para ampliar el acceso a servicios esenciales, así como la importancia de intercambiar buenas prácticas que contribuyan a impulsar su implementación en el Perú y otras economías del Asia-Pacífico.

Las declaraciones se dieron en el marco de la cuarta reunión del Consejo Consultivo Empresarial de APEC (ABAC), celebrada del 14 al 16 de noviembre en Shenzhen, China, como parte de las actividades de la Semana de Líderes Económicos de APEC 2026.

Este espacio reúne a representantes del sector privado de las 21 economías de APEC para formular recomendaciones orientadas a promover el comercio, la inversión y el desarrollo sostenible en la región.

“En el caso de Perú, a nosotros específicamente nos gustaría abordar la telemedicina, creo que será muy importante para muchos países que la implementemos así como la teleeducación. Estamos trabajando en mejores prácticas de telemedicina”, explicó Ferreyros para el canal chino CCTV-2.

Desde ComexPerú, como Secretaría Técnica de ABAC Perú, reafirmaron su compromiso de impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo económico y social, fortaleciendo la participación del sector privado peruano en los principales espacios de cooperación regional.