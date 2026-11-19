En el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad china de Shenzhen, la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Georgieva, mediante su red social X, destacó el encuentro con la jefa de Estado y sostuvo además que el Perú cuenta con sólidos fundamentos económicos así como oportunidades para impulsar la inversión privada.

“Muy buena conversación con la presidenta Keiko Fujimori sobre los sólidos fundamentos económicos de Perú, la preparación para El Niño y las oportunidades para impulsar la inversión privada. El FMI está listo para apoyar políticas que fortalezcan la resiliencia, protejan a las comunidades vulnerables y sostengan el crecimiento”, indicó la directora del FMI.

Por otro lado Georgieva, pidió a los países que se “preparen rápidamente” para los cambios por la IA.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), instó este jueves a los países que “preparen rápidamente” la infraestructura digital, sus mercados laborales y a los trabajadores ante el auge de la inteligencia artificial (IA) y los cambios que supondrá.

“Estamos ante la transformación más rápida en la historia de la humanidad”, aseguró la economista búlgara en un discurso durante la sesión plenaria de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad china de Shenzhen.