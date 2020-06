Con la finalidad de fortalecer el proceso de digitalización e inclusión financiera en nuestro país, el Pleno del Congreso aprobó el 12 de junio la apertura automática de cuentas de ahorro en el Banco de la Nación (BN) para todas las personas que solicitan su DNI.

Al respecto, el exjefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Juan José Marthans, destacó esta iniciativa “como una señal a nivel gubernamental que trata de enfrentar graves problemas en el Perú que está asociado de escasos niveles de bancarización”. Esto debido a que solo el 41% de las personas en el Perú tienen una cuenta de ahorro.

Para el experto, si esta medida hubiera sido implementada meses atrás la entrega de los bonos para las personas más vulnerables habría tenido una dinámica más eficiente, porque el acceso de muchos beneficiarios al subsidio se podría haber cubierto a través del sistema bancario.

Sin embargo, señaló que la iniciativa de las cuentas de ahorro en el Banco de la Nación ayudará en un futuro.

“Hay que buscar una respuesta a estos problemas para que en un futuro se reviertan los bajos niveles de bancarización frente a los desastres como los estamos viviendo hoy en día y se tenga una política más efectiva de orientación económica y de apoyo a sectores vulnerables”, expresó Marthans.

TAMBIÉN PARA MENORES DE EDAD

Con respecto a la recomendación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de ampliar el alcance de las cuentas de ahorro para los menores de edad a partir de los 16 años, el economista Juan José Marthans saludó esta iniciativa.

“Ya tenemos que dejar unos mitos de lado en el caso del sistema financiero peruano. Tengo hijos menores y me gustaría que tengan una tarjeta de débito, bajo mi responsabilidad y mis cuentas”, señaló.

Marthans también argumentó que esta medida se debe reglamentar para una adecuada protección del consumidor financiero.

“Este anuncio es bastante viable, pero hay que reglamentarlo con mucho cuidado. Es bueno que las personas, independientemente de su condición social, dispongan de una identificación y un número de cuenta asociada al banco de todos los peruanos”, indicó.

Agregó que mientras esa cuenta no tenga carácter comercial y sea utilizada para efectos de promover bancarización y para cubrir las necesidades de canalizar los recursos para los sectores más vulnerables “está bien pensada”.

MEDIDA NO CUBRE LA ESCASA BANCARIZACIÓN

No obstante los beneficios de la medida aprobada, para Marthas no basta con crear una cuenta en el Banco de la Nación asociada con el DNI para revertir los niveles de escasa bancarización en el país. “Lo que se da es un paso, pero no una condición suficiente”, dice.

Por ese motivo, recomendó que se debe fomentar una cultura transparente de finanzas para los ciudadanos.

“Estamos preparados, pero la banca tiene que desarrollar una campaña de información mucho más transparente y agresiva de lo que viene ofreciendo. No hay adecuada conexión entre el sistema financiero y bancario con las necesidades y percepción de un gran segmento poblacional del país”, manifestó.

