Apeseg: El 60% de los limeños no recibe una pensión

En la actualidad, solo el 25% de la PEA ahorra en un sistema previsional para acceder a una pensión, según cifras de las AFP y la ONP. Sin embargo, si no se hace una reforma, en el 2050 solo el 19,3% de la población trabajadora accedería a esta, de acuerdo con estimaciones el BID.

Si bien es difícil saber qué implicaría no recibir una pensión para todos aquellos que no ahorran, podemos verificar cuál es la situación de aquellos que no lo hicieron y están retirados. De acuerdo con un estudio de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) realizado por Arellano Marketing, el 60% de los limeños de entre 70 años a más no recibe una pensión.

En el ámbito nacional, dicha participación de desprotegidos es inferior y llega al 49%, debido a la cobertura del programa subsidiado Pensión 65, según el INEI. Así de los 1,2 millones de adultos mayores de 65 años que acceden a una pensión de jubilación a la fecha, el 25% lo hace a través de la ONP, el 4% mediante el sistema privado de pensiones y el 23% con Pensión 65.

Como se recuerda el programa Pensión 65 brinda un pensión bimestral de S/250 por persona y a la fecha son 540 mil los beneficiarios.

De acuerdo con el estudio de Apeseg, la diferencia de ingresos entre el adulto mayor pensionista y el no pensionista es del 37%. El pensionista recibe una renta promedio de S/934 y el no pensionista de S/683.

En tanto, la fuente de ingresos del no pensionista es el trabajo remunerado. “[Los no pensionistas] ofrecen servicios de manera independiente, tienen su propia empresa que son negocios pequeños, muchas bodeguitas o se cachuelean”, afirmó Rolando Arellano, presidente de la consultora Arellano Consultoría para Crecer, durante su presentación en la segunda edición del Insurance Day, organizado por la Apeseg.

Sin embargo, no toda la renta del pensionista limeño proviene del ahorro previsional. De acuerdo con el estudio de los S/934, S/618 corresponden a la pensión de jubilación y los S/316 restantes provienen de propinas de los hijos y del trabajo remunerado.

“La diferencia de ingresos entre el pensionista y no pensionista no es mucha, pero es fundamental para la calidad de vida de estas personas”, agregó Arellano.

EN PEOR SITUACIÓN

El experto indicó que más de la mitad de los adultos mayores que no acceden a una pensión de jubilación afirma que se encuentra en una peor situación de los que sí reciben. Esto, debido a que se sienten una carga para sus familiares.

“Por la edad todo se complica. Ahora con mis hijos me siento como una carga y eso no me gusta”, dijo una de las personas que fue entrevistada para el estudio.

Así, los adultos mayores que no acceden a una pensión afirmaron estar arrepentidas por no haber cotizado a un sistema previsional. De acuerdo con el informe de Apeseg, el 76% de los entrevistados en dicha situación dijo que su vida actual sería mejor de haber aportado a un sistema previsional.

“Quisiera haber sabido que podía aportar como independiente, realmente esa falta de conocimiento es lo que me ha dejado en el estado actual. No aporte porque no sabía cómo hacerlo”, mencionó un adulto mayor.

“Siempre fui trabajador independiente. Los independientes en el Perú trabajamos y pagamos impuestos, pero no nos toman en cuenta. A mí nunca se me ha acercado alguien de la AFP para decirme que puedo aportar como independiente, tampoco el seguro para decirme que puedo pagar cierto monto para estar asegurado”, manifestó otro de los encuestados.

El estudio fue realizado en Lima por Arellano en junio de este año, mediante 200 encuestas, 12 entrevistas y 6 inmersiones.

REFLEXIÓN

Para Mario Ventura, gerente general de Protecta Seguros, el estudio de Apeseg muestra que el argumento de que la pensión es insuficiente es una falacia, dado que cualquier escenario intermedio es mejor que no tener pensión.

“Es mejor tener una pensión de S/400 que nada. Otra cosa es que se discuta cómo mejorar la pensión en el tiempo, pero hoy día se están perjudicando mucha gente”, indicó.

“Las personas dirán que tenemos un conflicto de interés porque como aseguradoras vendemos programas de pensiones. Pero lo que vemos en la práctica es que la reforma previsional ha sido regresiva. La gente que compra productos de pensión como renta privada es la que tiene más recursos”, indicó.

Por su parte, Felipe Morris, presidente de Interseguro, el estudio tiene como reflexión que existe la necesidad de educar a las personas sobre la importancia del ahorro previsional para acceder a una pensión.

El ejecutivo destacó con la norma del retiro del 95,5% aprobada por el Congreso en el 2016, se desvirtuó el propósito del ahorro previsional porque permite retirar los fondos, cuando el propósito es acceder a una pensión de por vida.