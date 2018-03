¿Se puede aplicar el método científico a las empresas?

El camino hacia la innovación empresarial recoge aciertos y también dudas. Pese a que el 100% de las estrategias que se apliquen de cara a una compañía o servicio más innovador no resulten eficientes, siempre se tiene que apostar por una transformación sin temor al error o, incluso, al fracaso.

Así opinó el director general de Innovación del Produce, Gonzalo Villarán, durante la decimotercera edición del CEO Leadership Forums, evento organizado por El Comercio y El Dorado Investments.

"La innovación se basa en experimentos. El método científico se puede aplicar a las empresas: tienes una hipótesis, la implementas y [habría que] ver si funciona o no", explicó el ejecutivo.

En ese sentido, Villarán mencionó hizo referencia a tres horizontes que tiene de su lado la innovación, siendo el tercero aquellos servicios o productos que están llegando a nuevos mercados. "Aquí hay una oportunidad para hacer el negocio de manera diferente", señaló.

"En el primer [horizonte] está el producto ya maduro o el servicio. El segundo es cuando se busca desarrollar nuevos negocios rápidamente y, el tercer horizonte, son productos emergentes, es decir, cosas que no son tus productos o servicios, es algo que no hacías antes y que está llegando a nuevos mercados", explicó.

Como parte de las nuevas entradas, algunas empresas -que ya reconocieron el impacto de la tecnología- aún no se han adaptado a convivir con ella. En ese sentido, Marc Cortes, Socio y Director General RocaSalvatella, dijo que lo que se exige ahora es desarrollo e información en tiempo real. "No me interesa tanta información, nos interesa que sea poca y concreta para poder decidir. La tecnología ha democratizado las decisiones", opinó.

No obstante, en referencia a la democratización de las decisiones, Villarán subrayó que, a diferencia de la transformación digital, que inicia y termina, " la innovación es permanente".