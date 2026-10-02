APM Terminals Callao, operador del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao, contempla una inversión de US$231 millones en infraestructura para contenedores. El principal componente será el nuevo Muelle 5C, una obra destinada a ampliar la capacidad del terminal y acompañar el crecimiento de las importaciones y exportaciones peruanas.

La obra, denominada Nuevo Frente del Pacífico y comprendida en la etapa 3B de modernización del terminal, tendrá 440 metros de longitud y 16 metros de profundidad. Estas dimensiones permitirán atender buques con capacidad superior a 20.000 TEU, unidad que equivale a un contenedor de 20 pies.

Una vez incorporada la nueva infraestructura, el Terminal Norte estará preparado para movilizar 1.7 millones de TEU al año y podrá ampliar esa capacidad hasta 2.2 millones. Esto generará mejores condiciones para atender mayores volúmenes de carga, recibir naves de mayor tamaño y ampliar la oferta de servicios marítimos desde el Callao.

Infraestructura para acompañar el crecimiento exportador

El proyecto tendrá un impacto especial en las agroexportaciones, que en 2025 alcanzaron un récord de US$15.013 millones, 17,3% más que el año anterior y casi el doble del valor registrado en 2019. Para acompañar esa expansión, APM Terminals Callao incrementará en 25% las conexiones eléctricas para contenedores refrigerados, hasta llegar a 2.000 puntos.

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“El crecimiento del comercio exterior peruano requiere que la infraestructura del principal puerto del país evolucione al mismo ritmo. Como operadores del Terminal Norte Multipropósito, buscamos ampliar nuestra capacidad, reforzar la cadena de frío para las agroexportaciones y generar condiciones para una mayor conectividad marítima desde el Callao”, señaló Francesca de los Ríos, gerenta de Asuntos Públicos y Comunicaciones de APM Terminals Callao.

Estas conexiones permiten mantener la temperatura de frutas, hortalizas y otros productos perecibles mientras permanecen en el terminal, una condición clave para preservar su calidad antes del embarque. La ampliación también beneficiará a importadores, exportadores y empresas de sectores como manufactura, comercio minorista, minería y tecnología, que dependen de una operación portuaria confiable para movilizar insumos y productos terminados.