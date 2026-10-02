El proyecto tendrá un impacto especial en las agroexportaciones, que en 2025 alcanzaron un récord de US$15.013 millones. Foto: GEC.
El proyecto tendrá un impacto especial en las agroexportaciones, que en 2025 alcanzaron un récord de US$15.013 millones. Foto: GEC.
Por Redacción EC

APM Terminals Callao, operador del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao, contempla una inversión de US$231 millones en infraestructura para contenedores. El principal componente será el nuevo Muelle 5C, una obra destinada a ampliar la capacidad del terminal y acompañar el crecimiento de las importaciones y exportaciones peruanas.

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