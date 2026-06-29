APM Terminals Callao anunció que este 26 de junio han iniciado las obras de la etapa 3B de modernización del Muelle Norte del Callao, las cuales representarán una inversión aproximada de US$570 millones para ampliar significativamente la capacidad operativa del primer terminal multipropósito del Perú.

“Las obras se dividirán en dos fases, de dos años cada una, para absorber impactos y no afectar la continuidad de las operaciones ni la atención a los usuarios”, explicó José Carlos Maia, director de Proyectos de APM Terminals Callao.

La primera fase estará enfocada en infraestructura para contenedores entre 2026 y 2028, con la construcción de un nuevo Muelle 5C que permitirá atender los Ultra Large Container Vessels (ULCV), la instalación de 3 grúas MalaccaMax de última generación y más grandes del mercado. Adicionalmente, equipos auxiliares para la atención de contenedores. Finalmente, incluye la implementación de una nueva puerta para carga general, que duplicará a 16 carriles para potenciar el flujo de carga.

“Las obras finalizarán en 2030 y estimamos que la capacidad anual del terminal se incrementará de 1.3 millones a 1.75 millones de contenedores y, en carga general, de 13.5 millones a 18 millones de toneladas al año”, añadió el director de Proyectos de APM Terminals Callao.

La segunda fase (2028-2030), estará enfocada en la ampliación de las capacidades para la atención de carga general, incluyendo la construcción de 3 muelles nuevos y comenzará al cierre de la primera fase.

La modernización permitirá que el Terminal Norte reciba embarcaciones de mayor calado y dimensión, una tendencia cada vez más relevante en el comercio marítimo internacional ya que genera eficiencias logísticas al reducir costos de transporte, los cuales se distribuirán entre más usuarios, beneficiando a importadores, exportadores y al consumidor final.

La etapa 3B forma parte de los compromisos asumidos por la concesionaria como socio estratégico del Estado peruano para seguir modernizando la infraestructura portuaria nacional y responder a la creciente demanda del mercado.