La primera fase estará enfocada en infraestructura para contenedores entre 2026 y 2028. Foto: GEC.
La primera fase estará enfocada en infraestructura para contenedores entre 2026 y 2028. Foto: GEC.
Por Redacción EC

APM Terminals Callao anunció que este 26 de junio han iniciado las obras de la etapa 3B de modernización del Muelle Norte del Callao, las cuales representarán una inversión aproximada de US$570 millones para ampliar significativamente la capacidad operativa del primer terminal multipropósito del Perú.

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