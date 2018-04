La Autoridad Portuaria Nacional (APN) informó que existen cuatro iniciativas portuarias localizadas a lo largo del litoral peruano que suman US$ 1.185 millones.

Según detallaron, entre las iniciativas privadas se encuentran el terminal portuario de Lambayeque (US$ 380 millones), el terminal portuario de Salaverry (US$ 210 millones), el terminal portuario de Chimbote (US$ 110 millones) y el terminal portuario de San Juan de Marcona (US$ 485 millones), precisó el presidente de la APN, Edgar Patiño.

El funcionario espera además que en la primera quincena de mayo se llame a concurso definitivo para el puerto de Salaverry. “Está para concesión y en mayo debe estar el concurso”, dijo en el seminario de Comercio Exterior de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

OTROS DATOS

► Patiño dijo que en el terminal portuario de Lambayeque está la contratación para el estudio de determinación de los principales indicadores de rentabilidad.

► En el terminal portuario de Chimbote se espera la declaración de interés también para fin de año.