La reciente controversia internacional en torno a Machu Picchu ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer la gestión del principal atractivo turístico del Perú. En ese contexto, la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur) presentó un estudio que analiza la experiencia y percepción de 1.4 millones de turistas internacionales provenientes de seis mercados prioritarios.

El análisis, desarrollado mediante la metodología Insight Hunting SEO, encontró que el 35,2% de las observaciones de los visitantes estuvo relacionado con problemas en la gestión de boletos y accesos a Machu Picchu, mientras que el 26,4% hizo referencia a la informalidad, incumplimientos de servicios y deficiencias operativas.

Según Apotur, estos resultados evidencian desafíos que van más allá de Machu Picchu y reflejan la necesidad de fortalecer la gestión turística en diversos destinos del país para mejorar la experiencia de los visitantes y preservar su competitividad.

“Si bien Machu Picchu concentra hoy la atención internacional, los desafíos identificados reflejan problemas que afectan a diversos destinos turísticos del país. La conservación de nuestro patrimonio depende de una gestión moderna, transparente y eficiente que permita mejorar la experiencia del visitante y fortalecer la imagen del Perú como destino turístico de clase mundial”, señaló Claudia Medina, presidenta de Apotur.

El gremio recordó que el próximo 7 de julio se conmemora un nuevo aniversario del reconocimiento de Machu Picchu como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo, una fecha que, considera, representa una oportunidad para reforzar las acciones orientadas a garantizar la conservación del patrimonio y una experiencia de calidad para los visitantes.

Entre las principales propuestas planteadas por Apotur figuran la modernización de los sistemas digitales para la venta de boletos, el fortalecimiento de la formalización y supervisión de los servicios turísticos, la mejora de la infraestructura y conectividad en destinos estratégicos, el uso de herramientas tecnológicas para optimizar la experiencia del visitante, la implementación de estrategias de gestión sostenible durante temporadas de alta demanda y una mayor articulación entre el sector público y privado.

Para el gremio, la coyuntura actual representa una oportunidad para impulsar medidas que permitan preservar el patrimonio cultural y natural del país, así como fortalecer la sostenibilidad y competitividad de Machu Picchu y de los principales destinos turísticos del Perú.