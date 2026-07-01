El análisis, desarrollado mediante la metodología Insight Hunting SEO, encontró que el 35,2% de las observaciones de los visitantes estuvo relacionado con problemas en la gestión de boletos y accesos a Machu Picchu. Foto: Andina.
El análisis, desarrollado mediante la metodología Insight Hunting SEO, encontró que el 35,2% de las observaciones de los visitantes estuvo relacionado con problemas en la gestión de boletos y accesos a Machu Picchu. Foto: Andina.
Por Redacción EC

La reciente controversia internacional en torno a Machu Picchu ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer la gestión del principal atractivo turístico del Perú. En ese contexto, la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur) presentó un estudio que analiza la experiencia y percepción de 1.4 millones de turistas internacionales provenientes de seis mercados prioritarios.

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