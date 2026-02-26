Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Reporte de lluvias, huaicos y deslizamientos en regiones del Perú |Foto: COEN.
Reporte de lluvias, huaicos y deslizamientos en regiones del Perú |Foto: COEN.
Por Redacción EC

Ángel Chacón, director de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur), advirtió que las lluvias registradas en distintas regiones del país tendrían un impacto negativo económico directo en el sector Turismo. Estimo que las pérdidas podrían alcanzar los US$3 millones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.