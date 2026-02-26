Ángel Chacón, director de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur), advirtió que las lluvias registradas en distintas regiones del país tendrían un impacto negativo económico directo en el sector Turismo. Estimo que las pérdidas podrían alcanzar los US$3 millones.

“El turista peruano que visita otras partes del país se está viendo afectado en gran manera”, expresó Chacón en entrevista para Canal N.

Además señaló que el mayor riesgo no está necesariamente en los hoteles, sino en las vías de acceso. Indicó que, por ejemplo, en Arequipa la hotelería del centro no estaría siendo afectada, pero sí existen dificultades en el transporte aéreo y terrestre.

En el norte, precisó que zonas como Máncora y Zorritos presentan problemas de acceso debido a las lluvias. Por ello, recomendó a los viajeros consultar información oficial del Ministerio de Transportes y del Senamhi antes de desplazarse.

“Se tiene que armar una línea de crédito en función a los daños recibidos”, afirmó Chacón. Distritos como Máncora han sido duramente golpeados y requieren apoyo puntual para que hoteles y operadores puedan reactivarse.

Chacón consideró necesaria la coordinación entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Finalmente, advirtió sobre los daños colaterales, especialmente en el empleo. Explicó que muchos empresarios no podrán mantener la misma cantidad de trabajadores mientras se recuperan económicamente.