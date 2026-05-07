Resumen

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De acuerdo con análisis sectoriales, uno de los principales desafíos es: la caída del interés del visitante internacional hacia el Perú en 14 puntos porcentuales en 2025 frente a 2024. Foto: GEC.
De acuerdo con análisis sectoriales, uno de los principales desafíos es: la caída del interés del visitante internacional hacia el Perú en 14 puntos porcentuales en 2025 frente a 2024. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La presidenta de la Asociación Peruana de Operadores en Turismo Receptivo e Interno (Apotur), Claudia Medina afirmó que el crecimiento del turismo receptivo en el Perú durante el primer trimestre de 2026, con más de 823 mil visitantes y un incremento de 3,5% según cifras de Mincetur, constituye una señal positiva de recuperación del sector.

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