La presidenta de la Asociación Peruana de Operadores en Turismo Receptivo e Interno (Apotur), Claudia Medina afirmó que el crecimiento del turismo receptivo en el Perú durante el primer trimestre de 2026, con más de 823 mil visitantes y un incremento de 3,5% según cifras de Mincetur, constituye una señal positiva de recuperación del sector.

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Sin embargo, señaló que el mencionado resultado debe ser acompañado por medidas estructurales que sostengan, aceleren el crecimiento y detengan la caída del interés del visitante.

“De acuerdo con análisis sectoriales, uno de los principales desafíos es: la caída del interés del visitante internacional hacia el Perú en 14 puntos porcentuales en 2025 frente a 2024, lo que evidencia una brecha entre la intención de viaje y la decisión final de visitar el país”, sostuvo.

La titular de Apotur precisó que diversos estudios indican que los viajeros internacionales priorizan principalmente la seguridad del destino, entendida como la posibilidad de disfrutar su viaje sin interrupciones ni riesgos sociales ni políticos, así como la formalidad en los servicios turísticos y una conectividad eficiente.

Añadió que estos factores inciden directamente en la competitividad del Perú frente a otros destinos de la región y explican, en parte, por qué el país no logra capitalizar plenamente su demanda potencial.

En ese contexto, puntualizó que el enfoque correcto debe ser avanzar de manera simultánea en incrementar el número de visitantes, pero también en descentralizar los flujos turísticos hacia más regiones, así como elevar la calidad del turista, promoviendo mayor gasto y una estadía promedio más larga, lo que se traduce en un mayor impacto económico para el país.

“Para ello, resulta prioritario fortalecer la seguridad del destino como política integral, reducir la informalidad en la cadena turística, mejorar la conectividad aérea y regional, y acelerar la digitalización y el ordenamiento de la experiencia del viajero, especialmente en lo relativo a la gestión de accesos a Machu Picchu, un punto clave para la imagen y competitividad del destino Perú”, manifestó.

Asimismo, enfatizó que, al manifestar en un escenario electoral, el turismo debe ser asumido como un eje estratégico de desarrollo nacional. “Más que una actividad complementaria, es una herramienta clave para generar empleo, descentralizar la economía, posicionar al Perú en el mundo y generar desarrollo en las regiones peruanas”, concluyó la presidenta de Apotur.