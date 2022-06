Las regiones Apurímac, Cusco y Puno recaudarían en conjunto un monto significativo de S/ 3,363 millones hacia el año 2031, si los proyectos mineros que se encuentran en cartera entran en ejecución de acuerdo al estudio “Impacto económico y social de la minería en el Perú Sur - Este” realizado por el Centro para la Competitividad y el Desarrollo (CCD) y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

De acuerdo a este análisis, presentado en el marco de actividades rumbo a Perumin, Apurímac sería la región más beneficiada, con una recaudación aproximada de S/ 2,285 millones. Dicha región cuenta actualmente con una cartera de siete proyectos mineros entre los que destacan Hierro Apurímac (US$ 2.900 millones), Los Chancas (US$ 2.600 millones) y Haquira (US$ 1.860 millones).

Cusco, por su parte, acumularía más de S/ 950 millones con la ejecución de tres proyectos en cartera. Estos son: Quechua (US$ 1,290 millones), Integración Coroccohuayco (US$ 590 millones) y Achha y Yanque (US$ 346 millones). En tanto, Puno recibiría recursos por canon y regalías por más de S/ 125 millones, contando con nuevos proyectos como Falchani (US$ 587 millones) y Corani (US$ 579 millones)

Oportunidades de desarrollo

Frente al debate en torno al uso adecuado de los recursos provenientes de la minería, Rumbo a Perumin destinará un espacio en su próxima agenda de debate para conocer las oportunidades que ofrece la industria minera para el desarrollo de infraestructura en las regiones Apurímac, Cusco y Puno.

Para ello, se contará con la participación del gerente de Política Económica y Desarrollo de Confiep, Gabriel Daly, quien fue director general de Políticas de Promoción de la Inversión Privada del MEF.

“Los recursos obtenidos del canon y las regalías mineras deben emplearse de forma efectiva y sin corrupción. Hoy más que nunca, requerimos de obras públicas que atiendan las necesidades de educación, salud, carreteras, acceso al agua, entre otros aspectos”, sostuvo el Ing. Miguel Cardozo, presidente de Rumbo a Perumin.