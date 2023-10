Fue también ocasión para que el Gobierno exprese su apoyo a la minería con hechos concretos como el destrabe de nueve proyectos mineros y el anuncio de la Ventanilla Única Digital. Esto y la creciente convocatoria de público y proveedores ocasiona que haya “una fuerte presión” por organizar Perumin todos los años, en vez de cada dos, apunta Miguel Cardozo, presidente de Perumin 36.

— Perumin recibió una fuerte delegación estatal, con excepción de la presidenta Dina Boluarte. ¿Su presencia estuvo prevista en algún momento?

Nunca confirmó. Siempre fue una posibilidad, pero nunca hubo una confirmación de la presidenta. Sin embargo, yo creo que la presencia del ministro de Economía, Alex Contreras, en la clausura, es (fue) algo muy positivo, como también la asistencia de otros seis ministros (entre ellos el premier) y once gobernadores regionales.

— ¿Qué fue lo más relevante que se dijo en el certamen?

Lo más relevante es que hemos tenido voces de todas las esquinas, y todas con un concepto común, que fue: “Hay que trabajar juntos”. Lo dijo el premier, Alberto Otárola, con esas palabras. Y lo otro es que estamos ad-portas de ver si la iniciativa del gobierno de la Ventanilla Única Digital se hace realidad (el Decreto Supremo que crea la Ventanilla Única Digital se publicó el 2 de octubre último en El Peruano).

— Entiendo que deberán estudiar la norma para ver qué tan efectiva es.

Vamos a tener que analizarla con detalle y ver hacia dónde va, y cuál es la propuesta realmente. Pero he escuchado decir que la cosa no pinta bien.

— Me parece que eso lo dijo el exministro de Economía, Alonso Segura, en su presentación en la Cumbre Minera.

Sí. Lo que nosotros queremos es que la aprobación de los permisos ambientales no demore tanto, y la única forma de conseguirlo es que todas las entidades trabajen juntas. No como está sucediendo ahora, que cada una tiene un ritmo distinto y una mirada distinta y hasta contradictoria con la de las otras entidades.

— ¿La ventanilla única impulsará la exploración minera?

La ventanilla única también se aplicará para la exploración, pero creo que no será suficiente. Tenemos allí una norma que hay que modificar, porque de otra manera no tenemos chance de explorar. Me refiero al silencio administrativo negativo y a la consulta previa, que son bloqueos concretos para los proyectos de exploración que no dependen de la ventanilla única.

— ¿Cuáles fueron las buenas noticias en este Perumin?

La buena noticia fue que Gobierno informó que los proyectos Reposición Antamina y la segunda fase de la Ampliación de Toromocho saldrán antes de fin de año. Y las otras novedades han estado de nuestro lado. Hemos logrado un evento que ha resonado muchísimo. Hemos tenido más de 65 mil visitantes y 800 empresas que ocuparon 1.400 stands. Estoy seguro de que hemos superado a todo lo anterior y eso ocasiona que haya una fuerte presión por organizar el Perumin de forma anual.

— ¿Perumin se desarrollará anualmente y ya no cada dos años?

No se ha tomado todavía una decisión al respecto. Esa es otra novedad. Y el hecho de que exista ese espíritu refleja que nos hemos convertido en líderes de opinión y, también, que hemos demostrado una gran capacidad para armar eventos que incluyen todos los temas importantes, con una amplia convocatoria de los mejores expertos del país y del mundo.

— ¿Será como el Expomina chileno, que se organiza anualmente?

Expomina es anual, sí. Pero para lograr eso hay que tener otras condiciones. Por eso estamos evaluando muy bien el tema para no fallar.

— ¿El próximo Perumin se realizará en 2024 o 2025?

No está decidido todavía que año (en uno o dos) será el próximo Perumin.

— ¿Pero será siempre en Arequipa o variarán de sede?

Si organizamos un Perumin el próximo año (2024) debería ser en Arequipa. Pero aquí tenemos toda una incertidumbre todavía porque el local donde se desarrolla tradicionalmente el evento, que es Cerro Juli, tiene un convenio que ya se termina con el gobierno regional. Así que no sabemos en qué va a acabar todo eso. Pero otro tema que es importante es que ya hemos configurado el esquema de avance del plan de desarrollo territorial para el país.

— ¿Se refiere al trabajo que Perumin realiza permanentemente con las regiones mineras?

Sí, esa va a ser una tarea muy importante que nos va a ocupar muy pronto. El esquema es ponerse de acuerdo, caracterizar el territorio, identificar sus potencialidades y capacidades, y luego de eso plantear el plan de desarrollo regional. Esa es la ruta más lógica, porque los gobernadores regionales nunca han partido de un plan coordinado sino de un concepto general, que es buscar el desarrollo y tener más empleos. Pero ahora ya existe un esquema consensuado.

— ¿Con los gobernadores regionales?

He escuchado a los gobernadores de Cusco y Lambayeque que ya hacen propuestas concretas al respecto. O sea, que la mirada también viene del otro lado. Incluso, el gobernador del Cusco lo ha plasmado en acciones concretas.

— ¿Pero, no hay un riesgo de que los próximos gobernadores varíen estos planes?

Tenemos la ventaja de que los gobernadores regionales son nuevos. Eso significa que tenemos tres años más de trabajo, por lo menos. Una vez que quede establecido y encaminado, cambiarlo no va a ser fácil.

— Perumin se caracteriza también por presentar delegaciones internacionales en la feria minera, Exremin. ¿Cuántos países estuvieron presentes esta vez?

Hay varias delegaciones que no pudieron venir en esta oportunidad. Hemos tenido, al final, nueve países, algunos que crecieron sorpresivamente, como China, que no estuvo presente en la edición anterior de Perumin, pero esta vez estuvo presente con más de cien empresas.

— ¿Cuál ha sido la parte negativa de Perumin 36, si la hubiera?

La verdad estamos extrañados de que no haya muchas críticas. Antes había bastantes por una serie de aspectos prácticos, pero eso lo hemos corregido este año. Por ejemplo, el tema de la protección solar, el transporte interno con carritos, la mayor oferta de comida, etc. Hemos reducido también la presión que nosotros mismos poníamos en el tráfico a ciertas horas. Y la gente ha estado más contenta.

— Se notó un buen ánimo de los empresarios en este Perumin, es verdad. ¿A qué se debe esto?

La frase ‘trabajemos juntos’, del primer ministro, nos ha puesto más felices, porque antes no había un compromiso del Gobierno con la minería, pero ahora lo han dicho de todos lados. Y es difícil que una autoridad diga eso y después no lo cumpla. Creo que eso nos ha alegrado a todos. Y creo que el entusiasmo viene también porque el público dudaba que un Perumin realizado solo un año después del anterior pudiese funcionar.

— ¿Un Perumin con tan pocos meses de diferencia?

Y ha superado al previo. Entonces, la gente se pone eufórica.

¿Por eso la propuesta de realizarlo anualmente?

Una cosa era decirlo el año pasado, con una motivación distinta, porque el objetivo era sincronizar Perumin para que se realice en los años impares. Pero no había la certeza de que en solo un año pudiéramos hacer un buen Perumin, pero hemos demostrado que sí se puede hacer.