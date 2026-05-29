Arequipa fue sede del V Encuentro Territorial de Ecosistemas de Innovación – AceleraNet, una jornada que reunió a emprendedores, incubadoras, universidades, empresas y representantes del sector público con el objetivo de fortalecer el ecosistema regional de innovación y generar conexiones estratégicas para impulsar nuevas soluciones de alto impacto.

El evento congregó a actores clave del ecosistema emprendedor y tecnológico del país, entre incubadoras, hubs de innovación, universidades y plataformas de aceleración vinculadas al desarrollo de startups y emprendimientos de alto impacto. Participaron organizaciones como Jaku Emprende UNSA, Kaman UCSP, Innicia UCSM, Wichay Continental, Parmenia, Protagonistas del Cambio UPC, Impact Startup Competition y el Premio Avonni-CCL.

La jornada incluyó paneles sobre transformación territorial, metodologías de incubación, inteligencia artificial aplicada y escalamiento de startups, además de un DemoDay donde emprendimientos regionales presentaron sus soluciones ante representantes del ecosistema de innovación del país.

En el marco del encuentro se realizó además el lanzamiento oficial de la cuarta edición del Premio Avonni-CCL, reconocimiento que busca identificar y visibilizar las iniciativas más innovadoras y transformadoras del país.

Uno de los momentos destacados fue la participación de Ángela Kriss Cornejo, fundadora de SICOTI – Sistema Inteligente de Contrataciones Menores con Trazabilidad Integrada, solución GovTech ganadora en las categorías Innovación Pública y Mujer Innovadora de la tercera edición del Premio Avonni-CCL.

Desde Arequipa, SICOTI viene desarrollando una propuesta que incorpora inteligencia artificial, automatización y trazabilidad digital para fortalecer la transparencia y supervisión preventiva en las contrataciones menores del Estado peruano.

“Queremos que las ideas que nacen en las regiones puedan acceder a redes, visibilidad y oportunidades reales de crecimiento. Espacios como AceleraNet ayudan a construir confianza para innovar, conectando talento, conocimiento y capacidades para impulsar soluciones de alto impacto desde distintos territorios del país”, señaló Carolina Álvarez Bisso, Directora Ejecutiva de ForoInnovación Perú.