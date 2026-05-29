Resumen

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Participaron organizaciones como Jaku Emprende UNSA, Kaman UCSP, Innicia UCSM, Wichay Continental, Parmenia, Protagonistas del Cambio UPC, Impact Startup Competition y el Premio Avonni-CCL. Foto: GEC.
Participaron organizaciones como Jaku Emprende UNSA, Kaman UCSP, Innicia UCSM, Wichay Continental, Parmenia, Protagonistas del Cambio UPC, Impact Startup Competition y el Premio Avonni-CCL. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Arequipa fue sede del V Encuentro Territorial de Ecosistemas de Innovación – AceleraNet, una jornada que reunió a emprendedores, incubadoras, universidades, empresas y representantes del sector público con el objetivo de fortalecer el ecosistema regional de innovación y generar conexiones estratégicas para impulsar nuevas soluciones de alto impacto.

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