Las bolsas de valores de Lima y Colombia, filiales de nuam, anunciaron el listado de nuevas estrategias internacionales de inversión gestionadas por Ark Invest.

En la Bolsa de Valores de Lima (BVL) se incorporaron seis ETFs al Mercado Global Peruano, mientras que en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) se listaron ocho valores en el Mercado Global Colombiano (MGC), incluyendo seis ETFs y dos UCITS.

Este listado amplía las alternativas de inversión disponibles para los participantes del mercado y fortalece el acceso regional a estrategias globales enfocadas en innovación tecnológica.

La llegada de las estrategias de Ark Invest a los mercados de Colombia y Perú se realizó con el acompañamiento de Capital Strategies, que participó como partner estratégico en el proceso de listado, contribuyendo a acercar estas estrategias internacionales de inversión temática a los inversionistas de la región.

En ese sentido, en Perú se incorporaron seis ETFs de Ark Invest al Mercado Global Peruano:

ARKK – ARK Innovation ETF: Exposición transversal a compañías líderes en innovación disruptiva, con foco en inteligencia artificial, plataformas digitales, automatización y nuevos modelos de negocio.

ARKW – ARK Next Generation Internet ETF: Enfocado en la evolución del internet, plataformas digitales, inteligencia artificial aplicada, comercio electrónico y modelos de consumo digitales.

ARKQ – ARK Autonomous Technology & Robotics ETF: Exposición a tecnologías de automatización, robótica, vehículos autónomos, logística inteligente y sistemas impulsados por inteligencia artificial.

ARKG – ARK Genomic Revolution ETF: Acceso a innovación en genómica, biotecnología, terapias génicas, edición genética y aplicaciones de inteligencia artificial en el sector salud.

ARKF – ARK Fintech Innovation ETF: Enfocado en la transformación de los servicios financieros a través de fintech, pagos digitales, plataformas de inversión, neobancos y tecnologías basadas en blockchain.

ARKX – ARK Space Exploration & Innovation ETF: Exposición a compañías vinculadas a exploración espacial, satélites, telecomunicaciones, transporte espacial y tecnologías aeroespaciales emergentes.

En el caso de Colombia, además de estos seis ETFs, se incorporaron dos ETFs bajo estructura UCITS, ampliando la diversidad de estrategias internacionales disponibles en el Mercado Global Colombiano:

ARKI – ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF: Estrategia UCITS gestionada activamente que invierte en compañías globales vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial, robótica y tecnologías autónomas, enfocadas en innovación disruptiva.

ARKK – ARK Innovation UCITS ETF: ETF UCITS de gestión activa que invierte en empresas globales líderes en innovación disruptiva, incluyendo inteligencia artificial, biotecnología, energía avanzada, blockchain y automatización.

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“La incorporación de estas estrategias también refleja el avance de la integración regional impulsada por nuam, que busca fortalecer la conexión entre los mercados de Chile, Colombia y Perú, ampliando la oferta de instrumentos y facilitando el acceso a oportunidades de inversión globales”, subrayó Ark Invest.