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En Perú se incorporaron seis ETFs de Ark Invest al Mercado Global Peruano Foto: GEC.
En Perú se incorporaron seis ETFs de Ark Invest al Mercado Global Peruano Foto: GEC.
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > JORGE CERDAN
Por Redacción EC

Las bolsas de valores de Lima y Colombia, filiales de nuam, anunciaron el listado de nuevas estrategias internacionales de inversión gestionadas por Ark Invest.

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