El presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), José Espantoso señaló que actualmente corren en riesgo de quedar paralizados aproximadamente 400 proyectos inmobiliarios debido a trabas que imponen las municipalidades en diversos distritos, afectando con ello la posibilidad de que más familias accedan a viviendas y a la generación de unos 70 mil puestos de trabajo.

Durante su presentación en la CADE 2023, Espantoso fue enfático en señalar que actualmente para reducir el déficit habitacional en el Perú en los próximos 10 años, las empresas inmobiliarias formales tendrían que pasar de producir 40 mil viviendas a 190 viviendas, tarea casi imposible si no se cuenta con el apoyo del sector público.

“Actualmente hay municipalidades que atrasan e impiden el desarrollo formal de viviendas en sus distritos. Debido a esto hay desarrolladores que compraron terrenos y no pueden ver aprobados sus proyectos, también aquellos que no pueden sacar sus licencias, o lo que es más triste, aquellos que están construyendo y les han parado las obras con ordenanzas arbitrarias”, criticó.

LEE TAMBIÉN | Empresas inmobiliarias denuncian ante Indecopi a municipios de San Borja y San Isidro

“En un escenario de recesión estamos hablando de US$ 1.200 millones de dólares, 400 proyectos que pueden estar paralizados en los próximos meses y 70 mil empleos afectados” , agregó.

Debido a ello, Espantoso hizo un llamado a la ministra de Vivienda para que convoque a las municipalidades y se pueda llegar a una solución al respecto.

También se refirió al subsidio estatal, el cual resulta “ser insuficiente” si el nivel de déficit habitacional es comparado con otros países de la región como Chile.

“Un segundo reto es que los subsidios proyectados para el 2024 son insuficientes. Han presupuestado S/1.200 millones de soles (US$ 320 millones) y me da envidia sana compararnos con Chile que tiene menos déficit habitacional y tiene US$ 4.500 millones en subsidios”, agregó.

“Pensemos que cuando se entrega una llave de Techo Propio se mejora la calidad de vida de las personas, tenemos un déficit habitacional de 1,8 millones de hogares que no pueden acceder a una vivienda en la actualidad. Para bajar el déficit en 10 años tendríamos que pasar de producir 40 mil viviendas a producir 190 mil. Y es una tarea entre el Estado y los privados, sino los que ganan la batalla son los traficantes de terreno”, remarcó.

Finalmente, saludó las medidas del Ejecutivo en cuando a la reactivación económica pero señaló que es necesario pasar de S/ 1.200 millones de soles en subsidios a por lo menos S/2 mil millones, ya sabiendo que la plata que se pone en subidisos le regresa al Estado via impuestos en 2,5 veces y dinamiza la economía en 5 veces.

“Por el lado del crédito, es fundamental que el MEF aporte capital al Fondo Mivivienda, de tal manera que el fondo no deje de colocar créditos a las familias y puedan acceder a ellos a tasas preferentes”.